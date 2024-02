Emissari in Germania: dalla Bundes al Milan, scelto l’obiettivo per l’estate

Il gruppo scouting del club rossonero è andato a visionare il centrale di difesa: lo si valuta per la prossima stagione

Ormai il mercato invernale è alle porte e fino alla prossima estate non sarà possibile ufficializzare alcun trasferimento. Le società continuano comunque a portare avanti le varie trattative con l’obiettivo di chiudere a luglio.

Il Milan ha lavorato tanto a gennaio per provare a portare a Milanello un centrale di difesa a condizioni economiche favorevoli, ma dopo diversi approcci e sondaggi ha deciso di non intervenire. I rossoneri hanno dunque scelto di rimanere così e mister Stefano Pioli dovrà quindi aspettare il rientro degli infortunati, da Malick Thiaw a Fikayo Tomori, passando per Pierre Kalulu. Il primo può recuperare per fine febbraio.

Nel frattempo la dirigenza lavora però già per la prossima stagione e studia in colpo nel reparto arretrato. Alcuni nomi accostati al Diavolo in queste settimane possono tornare di moda, come ad esempio Tosin Adarabioyo, 26enne del Fulham, o Lilian Brassier, che il Brest non ha voluto far partire a metà stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, gli osservatori del Milan starebbero virando verso un altro profilo, tanto che sono già andati a studiarlo.

Un altro francese nel mirino dei rossoneri

Come riportato infatti da Todofichajes, alcuni emissari del club rossonero sono stati in Germania per visionare un difensore in un match di Bundesliga. Si tratta di Maxence Lacroix, classe 2000 di proprietà del Wolfburg.

Il portale di mercato spagnoli riporta gli scout del Diavolo erano presenti in occasione del match della Volkswagen Arena contro il Colonia, disputatosi una settimana fa e terminato con il risultato di 1-1. In questa sfida il 23enne transalpino ha giocato tutti e novanta i minuti. Il difensore piace e lo si sta valutando in vista della prossima estate, quando il Milan intende comunque prendere un elemento in quel ruolo, dato il probabile addio di Simon Kjaer.

Lacroix è un giocatore dotato di un’ottima struttura fisica, altro 190 cm, capace quindi di dominare nel gioco aereo, ma allo stesso tempo bravo in marcatura e con buone proprietà tecniche. La sua è una valutazione importante ma il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe far sì che il Wolfsburg abbassi le pretese. Su di lui è registrato un interesse anche da parte delle big di Premier League, tra cui Arsenal e Liverpool. Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi.