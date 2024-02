Gabbia conquista tutti: ecco perché nel suo futuro c’è il Milan

Il Milan riscopre un nuovo Matteo Gabbia. Ieri il gol a coronare un momento davvero magico. E’ il giusto premio per un ritorno in grande stile

Ha la faccia da bravo ragazzo e un nome per nulla esotico, ma Matteo Gabbia da quando è tornato a vestire la maglia del Milan non ha sbagliato una partita.

Il suo ritorno alla base a gennaio non era certo in programma, quando in estate si è deciso di mandarlo in prestito al Villarreal per giocare con continuità. In Spagna non è diventato un titolarissimo del Sottomarino Giallo, ma il minutaggio non è mancato. Così con gli infortuni di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw si è deciso di puntare su di lui.

Gabbia è stato accolto tra lo scetticismo generale dei tifosi, anche perché ci si aspettava un titolare, poi mai arrivato. Ma il Gabbia ammirato adesso può davvero essere considerato un nuovo Gabbia, un nuovo acquisto, un Gabbia diverso grazie alla breve esperienza con il Villarreal.

Milan, un nuovo Gabbia per il futuro

Il nuovo esordio in Serie A è così arrivato contro l’Empoli lo scorso 7 gennaio, nei minuti finali. Poi ha sempre giocato titolare, contro Roma, Udinese, Bologna e Frosinone.

In cinque partite sono arrivate quattro vittorie e un pareggio. I gol subiti sono stati tanti, ma Gabbia non ha mai avuto grandi responsabilità. Anzi, il giovane calciatore, proveniente dalla Primavera, si è messo in mostra con interventi decisivi: anche ieri un paio di scivolate e chiusure puntuali, prima del gol che è il giusto premio al suo grande ritorno.

Milan, un posto per Gabbia

Gabbia si sta così giocando il futuro al Milan. Avere in rosa un calciatore affidabile, proveniente dalla Primavera, può essere decisivo per la sua permanenza, oggi un po’ più vicina.

Il Diavolo acquisterà sicuramente un nuovo difensore e l’idea resta sempre quella di prendere Alessandro Buongiorno, ma potrebbero essere altri cambiamenti. Simon Kjaer, ad esempio, appare destinato a fare le valigie, ma attenzione al mercato e alle possibili offerte irrinunciabili per Fikayo Tomori, Pierre Klaulu e Malick Thiaw. Il Milan ci ha dimostrato, che nessuno è incedibile e di fronte a proposte indecenti, in estate, chiunque può fare le valigie.