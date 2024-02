Milan, infortunio al ginocchio: così cambia tutto

Cambia il destino di un calciatore sotto contratto con il Milan. Tutto per via di quest’ultimo infortunio al ginocchio inaspettato.

Il mercato invernale del Milan si è concluso senza grossi colpi di scena. La squadra rossonera avrebbe potuto spingere sull’acceleratore per un nuovo difensore centrale, ma ha preferito passare oltre e rimandare il tutto all’estate, accontentandosi del ritorno di Matteo Gabbia e dell’innesto di prospettiva Filippo Terracciano.

In uscita invece sono stati concretizzati maggiori movimenti. A cominciare da Rade Krunic che è stato ceduto al Fenerbahce dopo essere rimasto fuori dalla squadra titolare. Mentre diversi giovani sono andati a giocare altrove fino a giugno: Traoré, Pellegrino e Romero, tutti in prestito in formazioni meno quotate.

Ci sono però alcuni paesi in cui il calciomercato è ancora aperto, anzi avrà delle tempistiche molto diverse per la sessione di inizio 2024. Come negli Stati Uniti, dove le franchigie della MLS possono acquistare e vendere calciatori fino ad aprile prossimo, in vista della regular season. Proprio un club americano è da tempo fortemente interessato ad un calciatore del Milan, anche se le ultime news lo allontanano da questa ipotesi.

Los Angeles può aspettare: l’attaccante torna utile alla causa

Stiamo parlando di Divock Origi, attaccante di proprietà Milan, che però da agosto scorso è in prestito al Nottingham Forest, in Premier League. Un approdo finora non proprio brillantissimo in fatto di prestazioni e numeri, tanto che l’ex Liverpool è ancora a secco in stagione.

Anche per questo motivo si è parlato nelle ultime settimane di un trasferimento di Origi negli USA. Il belga piace ai Los Angeles FC, squadra californiana in cui ha giocato Giorgio Chiellini fino allo scorso anno. L’idea è quella di spostare il prestito dal Nottingham ai LAFC, inserendo anche un obbligo di riscatto sui 5 milioni di dollari.

Opzione che però potrebbe allontanarsi definitivamente, visto che in casa Forest stanno cambiando le cose. Il centravanti titolare Chris Wood ha subito un infortunio al ginocchio, precisamente una lesione al tendine che lo terrà fuori circa 2 mesi. Per questo motivo il tecnico Nuno Espirito Santo potrebbe puntare su Origi per rimpiazzare il suo numero 9 titolare.

Le altre opzioni in attacco per la squadra inglese riguardano il nigeriano Awoniyi, appena rientrato da un lungo stop, ed il giovanissimo neoacquisto Diego Ribeiro, tutti e due poco pronti a fare da rimpiazzo a Wood. Occasione dunque per Origi, che a questo punto dovrebbe rimandare l’esperienza a Los Angeles e giocarsi ancora le proprie carte a Nottingham.