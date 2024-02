Pioli ancora in Serie A senza il Milan: l’annuncio in diretta

Il tecnico dei rossoneri dovrebbe salutare a fine stagione ma c’è una possibilità che rimanga in Serie A: “È la soluzione più logica”

L’avventura di Stefano Pioli alla guida del Milan è considerata da tanti esperti esser giunta praticamente al termine. A fine stagione il tecnico emiliano e il club rossonero dovrebbero salutarsi definitivamente, comunque in buonissimi rapporti.

Il bilancio di Pioli al Milan in questi quattro anni e mezzo, a prescindere dall’esito di questa annata, sarebbe già positivo, anche solo per lo Scudetto e per la semifinale di Champions League raggiunta. In realtà lo stesso allenatore ha spiegato, nel post partita contro il Frosinone, di trovarsi ancora molto bene sulla panchina dei rossoneri. Tuttavia, come è ben noto, i tifosi non sono più dalla sua parte, e anche la dirigenza reputa il ciclo ormai finito.

Da diverse settimane si parla infatti del possibile successore, con Antonio Conte in prima fila e con alcune ipotesi alternative sullo sfondo, da Thiago Motta a Raffaele Palladino. Il futuro di Pioli sembra già scritto e appare con ogni probabilità lontano da Milanello, ma ciò non significa che sarà necessariamente lontano dalla Serie A. C’è infatti un top club italiano che starebbe pensando a lui e la conferma arriva da un giornalista.

Il Napoli sta ancora valutando per la panchina

Raffaele Auriemma ha accostato infatti il suo nome al Napoli e lo ha fatto in occasione di una puntata della trasmissione Pressing, in onda sui canali Mediaset. Il telecronista di fede partenopea ha fatto il punto sulla situazione della panchina dei campani.

Walter Mazzarri è arrivato per fare da traghettatore, ma per la prossima stagione le idee sono ben altre. Queste le sue parole in merito al futuro allenatore degli Azzurri, che al momento non è ancora stato identificato: “Nemmeno De Laurentiis sa chi potrebbe allenare il Napoli l’anno prossimo. – spiega Auriemma – Innanzitutto non si sa ancora se il Napoli andrà in Champions, poi non è sicuro che il presidente riesca a convincere un big“.

Il giornalista fa quindi il nome dell’attuale tecnico dei rossoneri: “Credo che quello di Pioli possa essere il nome più logico per il Napoli, nel caso in cui non continui ad allenare il Milan”. Un commento poi anche sull’esclusione di Zielinski nell’ultima partita: “Allora dovremmo escludere anche Osimhen. Queste recrudescenze ideologiche del presidente lo allontanano dai grandi allenatori che potrebbero risollevare le sorti del Napoli”.