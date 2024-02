Colpo a zero: il Liverpool lo strappa via al Milan

Il calciatore è pronto a lasciare la propria squadra a parametro zero: dall’Inghilterra sono certi dell’inserimento da parte del Liverpool

E’ certamente uno dei difensori preferiti da Geoffrey Moncada. Il suo nome è in cima alla lista della spesa degli acquisti per la prossima estate, ma il Milan deve muoversi con forza in questi giorni se vuole davvero chiudere l’affare.

Queste, infatti, saranno inevitabilmente le settimane di Lloyd Kelly. Il difensore mancino, capace di giocare al centro ma anche come terzino sinistro, ha deciso di lasciare il Bournemouth al termine della stagione. Una decisione che è arrivata da tempo, ma che non ha spinto il club inglese a venderlo a gennaio. I rossoneri lo perderanno così a zero, ma è stato ritenuto troppo importante per la stagione attuale.

Kelly, non è più un segreto, è stato osservato da vicino dal Milan, che lo vorrebbe prendere a partire dalla prossima estate. L’abolizione del Decreto Crescita, però, ha abbassato le possibilità di buona riuscita dell’affare. Competere con i club di Premier League adesso, infatti, è ancora più complicato e sono proprio due big del campionato inglese ad insidiare il Diavolo.

Il Tottenham, che da tempo è in pressing sul giocatore, non è più l’unico club su Kelly. Secondo TeamTalk, che conferma l’interessamento concreto degli Spurs, ci sarebbe, infatti, anche il Liverpool sulle tracce del giovane difensore. E’ possibile, dunque, che alla fine, Kelly continui a giocare in Premier League, nonostante le tante richieste: al Milan piace, al pari di Inter, Juventus e Napoli, ma l’Italia così come la Germania (interessa al Borussia Dortmund) è lontana.

Calciomercato Milan, colpo in difesa

Il Milan in estate, a prescindere dal colpo Kelly, un affare in difesa lo farà certamente. In questi giorni il Diavolo potrà tornare a contare su Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vorrebbero rafforzare il pacchetto con un nuovo innesto di spessore, anche in vista della partenza sempre più possibile di Simon Kjaer.

Tra i profili che più piacciono continua ad esserci Alessandro Buongiorno, ma bisognerà convincere Urbano Cairo, che vorrebbe sui 40 milioni di euro. Si guarda così all’estero, con Lacroix del Wolfsburg e Bressier del Brest, che in estate potrebbero lasciare le loro squadre, per approdare in una big.