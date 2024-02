@ML – Come sta Kjaer, le ultime da Milanello. Thiaw in gruppo

Gli ultimi aggiornamenti in casa rossonera dopo l’allenamento odierno. Il danese prova ad esserci per la gara contro il Rennes

Il Milan è già tornato al lavoro dopo la vittoria di domenica sera a San Siro contro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli ha cominciato a preparare la partita con il Rennes, valida per l’andata del playoff di Europa League.

I rossoneri giocheranno la prima in casa e quindi si giocano subito una grossa fetta della qualificazione. Intanto ci sono delle novità per quanto riguarda gli indisponibili e chi non era proprio al meglio. Nell’allenamento di oggi Simon Kjaer ha preferito non forzare dopo che nell’ultima partita aveva avvertito un leggero fastidio, che lo aveva portato a chiedere il cambio dopo un’ora di gioco. In questo momento le sue condizioni sono migliori e l’intenzione è quella di esserci per la sfida contro i francesi.

Il Milan è sempre in emergenza nel reparto arretrato e l’esperto centrale danese al momento è considerato fondamentale. Intanto però c’è la buona notizia da Milanello, che riguarda Malick Thiaw. Il tedesco ex Schalke è tornato ad allenarsi e sta svolgendo il programma di recupero per tornare a disposizione di mister Pioli. Per il classe 2001 è comunque ancora presto per parlare di un ritorno in campo, che dovrebbe arrivare verso fine mese.

Chukwueze atteso domani

Nel frattempo si attende il rientro di Samuel Chukwueze dalla Coppa d’Africa. Il nigeriano dovrebbe rientrare domani e lo staff valuterà quindi il suo inserimento nella lista dei convocati per giovedì.

L’attaccante esterno ha avuto una grande delusione per la sconfitta in finale con la Costa d’Avorio, ma è una risorsa importante per questo Milan e Pioli lo vorrebbe immediatamente avere a disposizione. L’ex Villarreal infatti è in crescita e dal punto di vista fisico sta bene. Un giocatore come lui permetterebbe inoltre di dare anche un po’ di riposo a uno tra Rafa Leao e Pulisic, che hanno accumulato un minutaggio molto alto nelle ultime settimane

Per quanto riguarda la conferenza stampa di domani, sarà Matteo Gabbia ad intervenire ai microfoni dei giornalisti insieme a mister Stefano Pioli. Il difensore, dopo il rientro dla prestito in Spagna, sta facendo molto bene e al momento è un punto fermo dell’undici titolare, in attesa del rientro dei titolari.