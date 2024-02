Milan, che beffa: il giovane talento va al Chelsea

Il Milan è pronto a subire una beffa clamorosa: un giovane talento è finito nel mirino del Chelsea ed in estate può volare a Londra

Acquistare i giovani talenti, lasciarli crescere nella Primavera e poi lanciarli in prima squadra. La strategia del Milan è chiara, soprattutto dopo l’avvento della nuova proprietà. Lo sapevano bene Maldini e Massara, ne sono consci anche Furlani e Moncada che lavorano in questa direzione.

Eppure, spesso decisioni affrettate oppure valutazioni errate, inducono in scelte che poi si ritorcono contro come dei veri e propri boomerang. Esempio lampante è Charles De Ketelaere; intuizione di Maldini che lo porta a Milano, nella scorsa stagione sotto la guida di Pioli non riesce ad esplodere, tanto da essere quasi bollato come un “bidone”.

La cessione all’Atalanta e la rinascita, con un campionato fin qui disputato da autentico protagonista con la Dea intenzionata a riscattarlo dal Milan e tenerselo stretto. Il belga era stato naturalmente acquistato per la prima squadra ma anche in Primavera si commettono scelte di valutazioni non positive.

Milan, l’ex Primavera Kerkez tra i migliori in Premier

Tra queste non può essere annoverata quella di Milos Kerkez, terzino sinistro di appena 20 anni. Il Milan lo acquista dal Gyor nel febbraio del 2021 e lo lascia a Federico Giunti, tecnico della Primavera. Nato in Olanda, nazionalità serba ed ungherese, è diventato un pilastro dell’Az Alkmaar e della nazionale magiara allenata da Marco Rossi, con cui ha esordito nella Nations League.

Poco meno di un anno al Milan, la cessione nel gennaio del 2022 proprio all’Az che di fatto ha dato il via alla sua carriera fulgida. Il ragazzo è infatti ora tra i calciatori più promettenti nel suo ruolo tanto da essere stato inserito tra i candidati alla vittoria dello scorso Golden Boy.

Insomma, un vero e proprio talento che si sta imponendo anche in Premier League con la maglia del Bournemouth. Ben 18 gare disputate fin qui, prestazioni elevate ed una percentuale del 69% nei contrasti vinti che hanno attirato l’attenzione del Chelsea, pronto a fiondarsi su di lui in estate.

I Blues saranno attesi da una nuova rivoluzione nel prossimo mercato estivo ed ingaggiare un talento di 20 anni tra i più forti nel suo ruolo è certamente un buon punto di partenza. Con buona pace del Milan che probabilmente aveva in casa l’erede di Theo Hernandez e l’ha lasciato andare via troppo frettolosamente.