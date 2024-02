Adios Barcellona: il Milan sogna il colpaccio

Il club blaugrana valuta seriamente la cessione del difensore in estate: per il Diavolo sarebbe un innesto di altissimo livello

Il Milan è impegnato a disputare una seconda parte di stagione di livello per raccogliere il massimo dal campionato e dall’Europa League, ma la società è già al lavoro per la prossima stagione.

Con quasi ogni probabilità si chiuderà infatti l’avventura di Stefano Pioli alla guida dei rossoneri e il club deve cominciare già a pensare al nuovo ciclo. Aldilà di chi siederà sulla panchina del Diavolo, c’è la volontà di allestire una squadra importante, continuando con l’innesto di giocatori di spessore. La prossima estate sarà sicuramente focalizzata sulla ricerca del nuovo attaccante, ma occhio anche alla difesa.

A gennaio non è arrivato il tanto atteso innesto nel reparto arretrato, per cui c’è la possibilità che arrivi nella prossima sessione di mercato, soprattutto in caso di addio di Simon Kjaer. Buongiorno e Kiwior sono nomi che rimangono di moda, ma occhio alle occasioni che possono nascere nei prossimi mesi, e tra queste c’è ne è una che può arrivare dal Barcellona. Il club blaugrana valuta infatti alcune cessioni importanti.

I blaugrana ascolteranno eventuali offerte per il difensore

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, infatti, i catalani devono fare i conti con i bilanci negativi e potrebbero cedere diversi pezzi. Tra i giocatori che possono finire sul mercato c’è il difensore francese Jules Koundé.

Dato che nel reparto arretrato la concorrenza è tanta, il difensore è stato spostato da Xavi a fare il terzino destro in diverse occasioni, non offrendo un rendimento proprio positivo. Il quotidiano spagnolo spiega che il Barca è pronto ad ascoltare offerte per il classe 1998, che era arrivato dal Siviglia nel 2022 per l’ingente cifra di 50 milioni di euro. Il contratto di Koundé è ancora lungo, ma il giocatore può uscire in estate e si tratta di un profilo davvero interessante.

Il Milan, che è interessato a rinforzare il pacchetto arretrato, sogna di arrivare a un giocatore come lui. Koundé sta comunque giocando con continuità in questa stagione, e infatti ha già collezionato 30 presenze complessive fra tutte le competizioni. Al Diavolo farebbe di certo comodo un giocatore come lui, completo e duttile. Sicuramente però servirebbe un esborso non irrisorio per strapparlo alla concorrenza.