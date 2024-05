Colpo da 15 milioni: nuovo difensore per Fonseca

Confermato l’interesse del Milan per un difensore che gioca in Premier League: c’è la disponibilità a trattare il trasferimento.

Simon Kjaer ha ufficializzato che lascerà la squadra al termine di questa stagione e sicuramente il club rossonero dovrà prendere un nuovo difensore centrale. Da tempo si sapeva che il danese non sarebbe rimasto e dunque la società si è già mossa per sostituirlo.

Bisogna capire che tipo di investimento verrà fatto. Non è un segreto che piaccia moltissimo Alessandro Buongiorno, valutato 35-40 milioni di euro dal Torino. E interessano pure profili meno costosi come Maxence Lacroix (15 milioni) del Wolfsburg e Lilian Brassier (10 milioni) del Brest, entrambi con contratti in scadenza a giugno 2025 e dunque acquistabili senza fare follie.

Milan, nuovo centrale dalla Premier League

Il direttore tecnico Geoffrey Moncada guarda anche in Inghilterra, da dove aveva provato a prendere uno tra Lloyd Kelly (Bournemouth) e Tosin Adarabioyo (Fulham) già nel mercato di gennaio. Ambedue vanno in scadenza a giugno 2024 e dunque sono delle occasioni a parametro zero, però sembra che le società della Premier League siano in vantaggio.

Ma c’è un altro difensore che gioca nel campionato inglese che viene preso in considerazione e che è già stato accostato al Milan nelle scorse settimane: Diego Carlos. Il Mundo Deportivo conferma l’interesse manifestato dal club rossonero. L’Aston Villa aveva speso ben 31 milioni per comprarlo dal Siviglia nell’estate 2022 e adesso ne chiede circa 15 per la sua cessione.

Il giocatore non è più giovanissimo, ha 31 anni, ma in carriera ha avuto una buona tenuta fisica. L’unico infortunio serio risale alla stagione 2022/2023, quando si ruppe il tendine d’Achille nella seconda giornata di Premier League. Saltò la bellezza di 28 partite, poi non ha avuto altri problemi. In questa stagione ha messo insieme 38 presenze, un gol e un assist. Per 27 volte è partito come titolare. Unai Emery lo apprezza molto, però l’Aston Villa è disposto a valutare le offerte che arriveranno.

Diego Carlos è brasiliano, ma possiede anche il passaporto spagnolo, quindi non andrebbe a occupare uno slot extracomunitari se si trasferisse in Serie A. Il suo contratto con Villans scade a giugno 2026 e prevede uno stipendio da circa 3,5 milioni netti a stagione. Vedremo se il Milan deciderà di fare un tentativo per portarlo in Italia. Ha esperienza e doti da leader, potrebbe fare comodo.