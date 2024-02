Leao, sospiro di sollievo Milan: una pretendente cambia obiettivo

Rafa Leao è il calciatore più ricercato nella rosa del Milan: per i tifosi rossoneri arriva una buona notizia, una pretendente si defila

Rafael Leao è senz’ombra di dubbio la stella più luminosa del Milan. Il lusitano rientra nel novero dei fuoriclasse, di quei calciatori in grado di decedere le gare con una semplice giocata. E non è un caso che l’esterno lusitano sia tra i più ricercati sul mercato.

Nel contratto del numero 10 rossonero è presente una clausola da ben 175 milioni di euro, quasi proibitiva per molti club ma di certo non per il Paris Saint Germain, una delle più interessate all’esterno. Chi, invece, sembra essersi defilato dalla corsa è il Barcellona.

I catalani sono sempre alla ricerca di un esterno che possa giocare sull’out sinistro, una posizione rimasta vacante dopo l’addio di Dembélé nella scorsa stagione, con il suo passaggio al PSG.

Il 4-3-3 sarà il dogma dei catalani anche nella prossima annata, considerato come il club – dopo l’addio annunciato di Xavi – sia alla ricerca di un profilo che adotti questo modulo, da Flick a De Zerbi, le cui quotazioni sono in ascesa ed un calciatore di spinta e di fascia è la priorità.

Milan, niente Leao per il Barcellona: tutto su Kvaratskhelia

I blaugrana, però, probabilmente spaventati anche dalla clausola rescissoria altissima, sembra abbiano cambiato obiettivo. Da Milano, il mirino si è spostato direttamente a Napoli, lì dove c’è Kvaratskhelia, l’altro esterno sinistro fuoriclasse della Serie A.

Il georgiano è stato protagonista assoluto nello scudetto degli azzurri della scorsa stagione ma in questa annata, anche a causa delle difficoltà della squadra, sta un po’ faticando. Sei gol e quattro assist in 21 gare di campionato, ancora all’asciutto in Champions League.

E proprio la doppia gara degli ottavi tra gli azzurri ed il Barcellona può essere l’occasione giusta per monitorare il ragazzo da vicino e, magari, iniziare a discuterne con il patron De Laurentiis. Il “Mundo Deportivo“, nel lanciare la notizia dell’interesse dei blaugrana per Kvaratskhelia, ha sottolineato come il ragazzo abbia una predilezione per Real Madrid e Barcellona e, soprattutto, sia uno dei meno pagati in rosa.

Sul fronte contratto, infatti, ancora nessuna novità per quanto riguarda l’adeguamento dello stesso, una situazione che, forse, sta minando anche il rendimento del calciatore in campo. Il georgiano, però, non è l’unica alternativa per il Barcellona: nel mirino, infatti, vi sono anche Gabriel Martinelli dell’Arsenal e Nico Williams dell’Athletic Bilbao, anche se quest’ultimo ha appena rinnovato il suo accordo con i baschi.