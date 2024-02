Milan, furia dei tifosi contro la Gazzetta: le reazioni social

I tifosi del Milan furibondi sulla scelta della Gazzetta dello Sport di pubblicare una pagina di incitamento al Rennes: sui social proteste vibranti

Provate ad immaginare che su “L’Equipe”, il giornale sportivo francese più importante, vi sia una locandina a tutta pagina volta ad incitare un’avversaria in Europa di un club transalpino. Oppure sul Mundo Deportivo che il Napoli venga incitato a superare il Barcellona nella gara degli ottavi di Champions League.

Non troverete mai una situazione simile perché, semplicemente, non è immaginabile propendere per una formazione straniera a discapito di quella del proprio Paese. Una sorta di regola non scritta, che evidentemente nella Gazzetta dello Sport hanno dimenticato o, comunque, scavalcato a pié pari.

A poche ore dalla sfida contro il Rennes, infatti, sull’edizione giornaliera della “Rosea”, i tifosi del Milan saranno rimasti certamente perplessi nel sfogliare il quotidiano. In una delle pagine interne, infatti, compare un calciatore del Rennes esultante con la mano destra quasi sul cuore, lì dove c’è lo stemma del club.

“Dal primo all’ultimo minuto Dare tutto” si legge poi. Un vero e proprio incitamento che si conclude con un “Forza Rennes“. Insomma, non proprio il massimo, tant’è che sui social è scoppiata una vera e propria bufera.

Milan, tifosi furenti: i social esplodono

Tantissimi i messaggi su X/Twitter da parte dei supporters inferociti che con l’hastag #Gazzetta hanno mostrato tutto il loro malcontento per la decisione del quotidiano. “Tutto quello che volete: Mercato libero blablabla.. Ma trovo brutto che la Gazzetta, cioè il quotidiano italiano di riferimento nello sport, addirittura milanese, accetti per 4 soldi che un club straniero si carichi così in casa nostra. Sempre, sempre peggio” scrive un tifoso decisamente imbufalito, postando la pagina incriminata.

C’è chi chiede rispetto per il Milan, chi sottolinea come rossoneri siano sotto attacco “nella maniera più inaudita e di parte possibile. Questo, nel giorno di una partita di Europa League. Un attacco simile al club italiano più vincente in Europa! Tocca a Noi adesso“.

Vi sono anche tifosi che “suggeriscono” il comportamento da tenere al mister Pioli. “Stasera vince 4-0 va in conferenza e al giornalista della Gazzetta chiede ‘dato tutto?’“. Il classico “pecunia non olet” non manca mai nei commenti e c’è anche chi si chiede ironicamente se fosse una pagina de L’Equipe qulla incriminata. In molti sono poi a sottolineare come questa mossa della Gazzetta dello Sport potrebbe far perdere lettori proprio tra i tifosi del Milan in un breve futuro.