Problemi alla caviglia: Milan-Atalanta a rischio

L’attaccante è appena rientrato dalla Coppa d’Africa ma sarà costretto a stare fermo per un po’ per un problema alla caviglia

Per il Milan si prospetta un periodo decisamente denso di impegni fra nelle prossime settimane e la squadra di Stefano Pioli si gioca gran parte del proprio destino in questa stagione nelle prossime settimane.

I rossoneri si sono calati alla perfezione nel contesto dell’Europa League regolando il Rennes nel match d’andata, ma c’è da chiudere la pratica fra una settimana in Francia. Ora però il Diavolo deve resettare subito tutto perché domenica sera c’è il Monza. Il percorso in campionato si fa sempre più interessante perché i rossoneri hanno infilato una serie di vittorie e sono tornati a -1 dal secondo posto.

Il calendario mette però gli uomini di Stefano Pioli di fronte a diversi match molto complicati, e uno di questi è quello in programma il prossimo 25 febbraio a San Siro contro l’Atalanta. La Dea è senza dubbio una delle squadre più in forma della Serie A in questo momento ed affrontarla è sicuramente pericoloso. Gian Piero Gasperini sta sfruttando l’ampiezza della sua ottima rosa, soprattutto nel reparto offensivo e della trequarti.

Lookman in dubbio per il Milan: le ultime

Ciò nonostante c’è una brutta notizia per i bergamaschi da questo punto di vista perché era atteso un ritorno, per il quale invece si dovrà attendere ancora un po’. Si tratta di Ademola Lookman, appena rientrato dalla Coppa d’Africa con la sua Nigeria, dove aveva raggiunto la finale insieme al connazionale Chukwueze.

Appena rientrato a Zingonia, infatti, il 26enne infatti si è dovuto fermare per infortunio ed è stato sottoposto a delle terapie. La causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Il problema porterà l’ex Lipsia e Leicester a saltare con ogni probabilità la sfida di sabato a Bergamo contro il Sassuolo, ma chiaramente anche il prossimo match contro il Milan è a forte rischio. Nei prossimi giorni verrà monitorata la situazione e se ne saprà di più.

Per Gasperini è un problema comunque minimo, perché in quel ruolo al momento c’è addirittura abbondanza. Gli orobici possono infatti schierare sulla trequarti l’ex De Ketelaere e Koopmeiners, ma hanno anche tante valide alternative come Pasalic, Miranchuk e El Bilal Touré. Quest’ultimo infatti ha appena recuperato dal lungo infortunio ed è subito andato a segno contro il Genoa.