Ottavi Europa League, quando si fa il sorteggio e le possibili avversarie del Milan

Scopriamo quando avverrà il sorteggio degli ottavi di Europa League e chi potrà pescare il Milan in caso di passaggio del turno. Tutti i dettagli.

Buona, anzi buonissima, la prima del Milan in Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha fatto il suo esordio nella competizione sfidando il Rennes a San Siro nell’andata dei sedicesimi di finale. La gara, terminata 3-0 in favore del Diavolo, ha posto delle basi estremamente positive per il proseguo nella competizione. Certo, c’è ancora il ritorno a Rennes da giocare, e in casa la formazione di Julien Stephan se la cava molto bene.

Ma è indubbio che il Milan ha messo dei tasselli importanti per il passaggio del turno con la rotonda vittoria di giovedì sera. Uno straordinario Ruben Loftus-Cheek (doppietta) e uno straripante Rafael Leao hanno trascinato la squadra alla roboante vittoria. L’inglese e il portoghese sono gli assoluti protagonisti del successo, ma in generale tutta la formazione in campo è stata capace di una prestazione ben al di sopra della sufficienza.

Non ci resta che aspettare il ritorno dunque a Rennes, il quale è in programma giovedì prossimo, 22 febbraio. In caso di passaggio del turno, il Milan verrà sorteggiato a Nyon per decidere l’accoppiamento degli ottavi di finale di Europa League. Andiamo a scoprire quando avverrà tale sorteggio e quale rivale potrebbe pescare il Diavolo.

Milan, pericolo agli ottavi: quante big!

Se il Milan dovesse passare il turno il 22 febbraio, sarà sorteggiato a Nyon già all’indomani, venerdì 23 febbraio. Le urne della UEFA si pronunceranno a partire delle ore 12.00, e decideranno gli accoppiamenti per le sfide degli ottavi di finale. Ricordiamo che il Milan, così come la Roma, anche in caso di passaggio del turno non sarebbe testa di serie. Ed è qui che viene il bello, dato che le possibili avversarie saranno tutte le teste di serie dei gironi, eccetto l’Atalanta, dato che secondo il regolamento due italiane non possono sfidarsi agli ottavi.

Dunque, se il Milan passasse il turno potrebbe pescare nel sorteggio: Brighton (Inghilterra), Liverpool (Inghilterra), West Ham (Inghilterra), Leverkusen (Germania), Rangers (Scozia), Slavia Praga (Rep Ceca), Villareal (Spagna). Ci accorgiamo facilmente che si tratta per la maggioranza di squadre quotate alla vittoria finale dell’Europa League, in particolare le inglesi e la tedesca Bayer Leverkusen. Rangers, Slavia Praga e Villareal rappresentano invece rivali più abbordabili, chiaramente sulla carta.

Ad ogni modo e a prescindere dall’esito del sorteggio, il Milan giocherebbe gli ottavi di finale in doppia sfida con l’andata a San Siro il 7 marzo e il ritorno in trasferta il 14 marzo.