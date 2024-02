Problemi per Bennacer, in dubbio per Rennes-Milan: i dettagli

Il centrocampista non è al meglio e si valuta il suo impiego in vista del match contro i francesi: le prossime ore saranno decisive

Il Milan ha interrotto la propria serie di risultati utili andando a perdere domenica sera sul campo del Monza per 4-2. Lo stop è stato pesante ma i rossoneri hanno l’obbligo di mettersi subito tutto alle spalle e ripartire nel migliore dei modi.

La squadra di Stefano Pioli si è subito rimessa al lavoro perché già giovedì è impegnata nel match di ritorno del playoff di Europa League contro il Rennes. Il Diavolo parte dal vantaggio di 3-0 guadagnato la settimana scorsa a San Siro, ma non può di certo permettersi di prendere sottogamba la sfida. I francesi, infatti, faranno di tutto per riaprire il discorso qualificazione puntando sulla spinta dei propri tifosi.

La partita con il Monza ha però portato tantissimi problemi aldilà del risultato negativo. Da registrare c’è la squalifica per due giornate a Luka Jovic, che era stato espulso per un fallo di reazione, ma anche un nuovo problema fisico per Ismael Bennacer. Quest’ultima notizia è stata riportata da Sky Sport 24, che spiega che il centrocampista non è al meglio dopo alcune botte rimediate nel match con i brianzoli.

Lo staff valuta le condizioni dell’algerino

Bennacer era partito dal primo minuto nella partita dell’U-Power Stadium ma non aveva fatto molto bene, lasciando il campo al minuto 54 a Olivier Giroud. Probabilmente sarebbe toccato di nuovo a lui giovedì, ma ora c’è più di qualche dubbio.

Ricordiamo che la gara è in programma alle 18.45 al Roazhon Park. Lo staff del club rossonero sta valutando con attenzione le condizioni dell’algerino. Sky spiega che la decisione su una sua convocazione sarà presa soltanto a ridosso della partenza per la Francia. Nelle prossime ore quindi si saprà sicuramente qualcosa in più a riguardo.

Nel frattempo, intanto, c’è la buona notizia di Pierre Kalulu che è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se solo parzialmente. Il percorso di recupero del francese è quasi ultimato e a breve dovrebbe rivedersi anche Fikayo Tomori. Pioli sta quindi per riavere tutti i centrali a sua disposizione. Davide Calabria invece non dovrebbe prender parte alla gara di Europa League e tornare con più calma per la sfida di domenica all’Atalanta.