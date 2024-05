Clamoroso Leao: “Offerta irrinunciabile”, i dettagli

Dalla Saudi Pro League può arrivare una proposta ricchissima per uno dei big della squadra rossonera: ci sarà la cessione?

Nel prossimo calciomercato estivo bisognerà fare i conti anche con le grandi disponibilità economiche delle principali società dell’Arabia Saudita. Non mancheranno delle offerte sostanziose che potrebbero spingere altri giocatori del calcio europeo a migrare nella Saudi Pro League.

In chiave Milan nei giorni scorsi si è parlato soprattutto di Ismael Bennacer, che interessa ad alcune squadre e che ha nel contratto una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro che può essere esercitata a luglio. L’algerino non è reduce da una grande stagione, quindi il club rossonero non fissare un prezzo più alto. Anzi, potrebbe accontentarsi anche di un po’ di milioni in meno.

Milan, non solo Bennacer: assalto saudita a un altro titolarissimo

Attenzione anche a Rafael Leao. Secondo quanto rivelato oggi da O Jogo, c’è una squadra della Saudi Pro League pronta a fare pazzie per strappare al Milan il suo numero 10.

Si tratta dell’Al Hilal, che sta pianificando di fare un’offerta irrinunciabile sia per il giocatore sia per il Diavolo. L’obiettivo è costruire una squadra in grado di vincere il Mondiale per Club. In organico ci sono già calciatori noti come Bono, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom e Aleksandar Mitrovic. L’allenatore è Jorge Jesus, con il quale è stato vinto un altro campionato battendo anche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

O Jogo spiega che le trattative potrebbero andare avanti in questo weekend, con il padre di Rafa (Antonio Leao) che si recherà in Arabia Saudita. Ad aiutare la negoziazione anche un intermediario portoghese, Mario Rui, persona vicina alla famiglia reale e potente nel mercato calcio saudita.

Jorge Jesus ha già conosciuto Leao ai tempi dello Sporting CP e ha approvato l’operazione. L’Al Hilal è pronto a offrire uno stipendio ricchissimo a giocatore e a fare una proposta importante anche al Milan. Le fonte scrive che inizialmente non è previsto di sfruttare la clausola di risoluzione da 175 milioni, ma ci sarà comunque un’offerta a tre cifre. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti.

La società rossonera e lo stesso Rafa avevano annunciato che sarebbero andati avanti insieme nella prossima stagione, però una proposta shock potrebbe cambiare i piani. In Arabia Saudita i soldi non mancano. L’Al Hilal è di proprietà del fondo sovrano PIF, che nei mesi scorsi era stato indicato come possibile nuovo azionista di minoranza del Milan.