L’affare si complica: offerta monstre e Milan battuto

Il Milan rischia grosso nella corsa all’attaccante. La big inglese è pronta a battere ogni concorrenza con un’offerta da capogiro. Difficile pareggiarla.

Il Milan ha un grande obiettivo per il mercato estivo, quello di munirsi di un nuovo attaccante che possa essere il titolare per i prossimi anni. D’altronde, Olivier Giroud sembra propenso a salutare Milanello a giugno, quando scadrà definitivamente il suo contratto. Non c’è ancora completa certezza che il francese non rinnovi, ma le ultime indiscrezioni lo vedono proiettato all’addio all’Europa, per provare un’ultima grande esperienza in un campionato esotico.

MLS o Saudi Pro League per Giroud. Al momento sembrano queste le opzioni più calde. Il Milan pensa chiaramente a cautelarsi, ma la sensazione è che anche in caso di permanenza dell’ex Chelsea sarà obbligato un nuovo acquisto per il reparto. Olivier ha 37 anni, quasi 38, e non potrà più essere il titolare indiscusso della formazione rossonera. Anche in virtù di tale evidenza starebbe contemplando l’addio.

Quanto al Milan, le ricerche al nuovo centravanti sono già iniziate. Piacciono tre nomi in particolare che si identificano nei profili di Jonathan David, Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Per uno o l’altro servirà comunque un grosso investimento, e il Milan ne è ben consapevole ma anche assolutamente disposto. Per uno di questi soprattutto, però, la concorrenza è folta e agguerrita.

L’inglese fa sul serio: offerta superiore alla richiesta

Ci sono pochi dubbi che il Milan abbia un favorito assoluto per rinforzare il suo attacco in estate, ed è Joshua Zirkzee del Bologna. L’olandese ha conquistato ogni consenso nel corso di questa stagione, dimostrandosi un attaccante completo. Sa fare tutto Zirkzee. Segnare, assistere, tenere il pallone tra i piedi, dribblare… Un profilo di primissimo livello che è esploso sotto la gestione di Thiago Motta.

Il Bologna non può che essere fiero della crescita del 22enne e sa che in estate potrà dare vita ad una asta agguerrita. Zirkzee non è seguito solo dal Milan, chiaramente. Su di lui ci sono soprattutto le big inglesi pronte a sfidare il Diavolo. Arsenal, Manchester United ma anche Liverpool. Ma attenzione, perché sono i Gunners quelli già proiettati ad aprire una trattativa nel breve periodo.

L’Arsenal crede che Joshua Zirkzee sia quell’attaccante dalle caratteristiche atipiche che manca ad Arteta e che può essere decisivo. Secondo TuttoMercatoWeb, il club londinese ha già in programma di presentare un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro per aggiudicarsi l’olandese e battere ogni concorrenza. È di 40 milioni la clausola rescissoria valida per il Bayern Monaco, club da cui il Bologna ha acquistato il giocatore.

Il Milan e le altre squadre interessate pensavano probabilmente che sarebbero bastati i 40 milioni della clausola per scippare Zirkzee al Bologna. Ma l’Arsenal non vuole avere rivali ed è pronta a giocare al rialzo. Così, sarà davvero difficile per i rossoneri pensare di poter vincere la corsa al 22enne.