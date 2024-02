Milan, la priorità per la panchina: è lui il candidato principale

Chi sarà l’allenatore del Milan il prossimo anno? Le ultime news in merito

Ancora tutto da decidere il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano sta continuando a regalare gioie e delusioni a fasi alterne. La cosa certa è che le aspettative per la stagione in corso non sono state rispettate. A partire dalla Champions League. Il Milan aveva quasi l’obbligo di qualificarsi agli ottavi, ma è stato eliminato ai gironi retrocedendo in Europa League.

E dopo la prova convincente (vittoria per 3-0) contro il Rennes, l’allenatore e la squadra si sono convinti ancora di più che il trofeo della seconda competizione continentale per club è adesso l’obiettivo principale della stagione. Niente di semplice chiaramente, dato che in corsa ci sono assolute big europee quali Liverpool e Bayer Leverkusen, nettamente quotate alla vittoria finale.

Stefano Pioli sa comunque che serve probabilmente l’impresa Europa League per puntare alla conferma in panchina in estate. La sua posizione al momento è tutt’altro che stabile e salda. Il Milan non vuole avere fretta, anche in virtù del contratto da 4 milioni all’anno dell’emiliano valido sino al 2025. Ma allo stesso è impossibile non cautelarsi e dunque farsi un’idea concreta su chi può essere il suo successore. E in tal senso, secondo calciomercato.com, il Milan ha un favorito assoluto.

Panchina Milan, Ibra quota Conte ma…

E’ indubbio che Zlatan Ibrahimovic quoti Antonio Conte per la prossima panchina del Milan in caso di esonero di Stefano Pioli. Lo svedese favorisce il salentino per il carisma e l’esperienza internazionale. C’è un grosso ma, dato che il resto della dirigenza sceglierebbe di puntare tutto su un altro profilo. Si tratta di Thiago Motta, l’altro nome caldissimo per i media più accreditati.

Sì, il Milan, sottolinea calciomercato.com, sta osservando Thiago Motta e il suo lavoro al Bologna ormai da mesi e ne è particolarmente attratto. Dell’italo-brasiliano piacciono nello specifico le doti di comunicazione, di gestione dei giovani e di proposta di gioco offensivo ma allo stesso tempo equilibrato. Insomma, Motta sembra al Milan la soluzione più valida rispetto alle altre estere.

Conte è sicuramente un altro papabile tenuto in considerazione, ma dopo Thiago Motta. Inoltre, c’è da considerare, conclude la fonte, che il salentino pare adesso sia intenzionato ad aspettare il Bayern Monaco, il progetto che più di ogni altro lo affascina e lo stimola a cominciare un nuovo ciclo.