Pioli: “Concediamo troppo. Chi ci affronterà agli ottavi non sarà felice”

Stefano Pioli ha commentato la prestazione del Milan a Rennes ai microfoni di Sky nel post-partita. Il Diavolo è agli ottavi di Europa League, ma non senza sofferenze.

Il Milan ha superato i play off di Europa League stasera a Rennes, ma perdendo per 3-2. La qualificazione agli ottavi è stata possibile grazie al largo vantaggio conquistato all’andata a San Siro, dove il Diavolo si è imposto per 3-0. Stasera, nonostante l’aver strappato il pass per il prossimo turno, non si può essere completamente soddisfatti. E ancora una volta sotto il piano del gioco.

Dopo i quattro gol subiti a Monza, il Milan ne ha incassati altri tre stasera. Numeri difensivi impietosi e che non possono che preoccupare per il prosieguo della stagione. Stefano Pioli, come di consueto, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky nel post-partita. Soddisfatto a metà, ovviamente, il mister. Di seguito le sue parole.

Pioli: “Contento di Jovic. Può giocare in coppia con Giroud”

Pioli ha innanzitutto parlato della qualificazione agli ottavi ma soprattutto della sconfitta: “Ci portiamo la soddisfazione di una qualificazione difficile che era sembrata fin troppo facile all’andata. Ma l’Europa è questa. Potevamo sfruttare meglio tutti gli spazi che abbiamo avuto. Loro hanno fatto una partita intensa. È stata una gara difficile”.

L’allenatore ha detto a chiare lettere che si deve fare meglio sia in attacco che in difesa: “La partita di stasera ha confermato che abbiamo un potenziale offensivo importante, se gli avversari ci lasciano spazio possiamo essere veramente pericolosi. Dobbiamo trovare più solidità e comunicazione e concedere qualcosa in meno agli avversari”.

Senza Leao e Pulisic si è abbassata la qualità nel gioco. Pioli ha risposto così: “Anche con Pulisic e Leao abbiamo sofferto e subito gol. Non penso che ho solo undici titolari, ho un gruppo forte con giocatori importanti che si fanno trovare sempre pronti. Monza è andata male ma ora pensiamo alla prossima. Quest’anno l’Atalanta ci ha sempre battuto e vorremmo cercare di cambiare le cose”.

Il Milan è davvero favorito alla vittoria dell’Europa League? Il mister vuole provarci: “In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica. Ma vogliamo confermare il nostro momento e vogliamo cercare di raggiungere chi sta davanti a noi, soprattutto la Juve. Agli ottavi troveremo una squadra forte, non sarà facile chiunque uscirà dalle urne. Ma non saranno felici neanche loro di affrontare il Milan”.

Pioli si è detto contento del gol di Leao, con recupero palla a centrocampo e ripartenza in solitaria: “È chiaro che è un giocatore determinante, è importante anche quando non segna. È stato importante per lui perché aveva avuto altre occasioni durante la partita, e uscirne senza segnare sarebbe stato un peccato. Sono molto contento per il suo atteggiamento”.

Il mister si è concentrato poi sulle difficoltà in difesa: “Non volevamo subire tre gol, anche se poi ci sono stati i due rigori. Dobbiamo essere più attenti, più solidi. A volte non seguiamo l’inserimento e ci complichiamo la vita. Dobbiamo puntare ad essere più attenti ed efficaci anche in fase difensiva”.

Infine, Pioli ha parlato della prestazione di Jovic: “Purtroppo ha commesso un’ingenuità grave domenica. Ha avuto la sua occasione e se l’è meritata tutta. Luka ha grandissime qualità, sa essere puntuale dentro l’area e sa far giocare bene la squadra. Possiamo anche giocare con le due punte. Lui e Giroud, sarebbe sicuramente una grande coppia. Sta facendo bene e deve continuare a pretendere tanto da sé stesso per dimostrare di essere un giocatore da Milan”.