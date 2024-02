Milan, Baresi: “Non sottovalutiamo lo Slavia, ma poteva andare peggio”

Il commento di Franco Baresi ai microfoni di Sky, dopo i sorteggi degli ottavi di Europa League che accomunano Milan e Slavia.

Il Milan sfiderà lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League. L’urna di Nyon è stata piuttosto benevola con la squadra di Stefano Pioli, che però non dovrà sottovalutare la formazione ceca, tra le migliori nella fase a gironi della competizione.

Presente ai sorteggi per rappresentare il club rossonero c’era Franco Baresi. L’emittente Sky Sport ha interpellato l’ex storico capitano, che ha parlato così dell’accoppiamento in Europa: “Eravamo arrivati al 50% tra Slavia e Bayer Leverkusen, allora forse meglio così. Ma non li sottovalutiamo, squadra forte e fisica, ha fatto un grande girone contro la Roma. Bisogna rispettare tutti a livello internazionale, non sottovalutare nessuno. Il Milan può andare lontano”.

Sulla sconfitta di Rennes di ieri: “Dispiace perdere, sconfitta indolore ma dobbiamo concedere meno. Avendo vinto 3-0 all’andata non c’era la tensione massimale, ma il Milan sa che al prossimo turno bisognerà fare attenzione sia all’andata che al ritorno”.

I problemi della difesa: “Quando si subisce gol devono fare di più tutti. Serve intensità, attenzione, non bisogna pensare e agire in ritardo. Ogni reparto ha un vantaggio se ognuno lavora di conseguenza. Dobbiamo avere attenzione, serve spirito di sacrificio, coesione, collaborazione. Se si riesce a migliorare siamo a metà dell’opera, anche perché il Milan può sempre creare con i suoi uomini di qualità”.

Dove può arrivare il Milan in questa competizione: “Il Milan deve essere sempre ambizioso, siamo a metà stagione e dobbiamo fare il massimo per arrivare più in alto possibile. Possiamo giocarcela con tutte le pretendenti, la squadra ha tutte le qualità per ambire al traguardo importante”.

I miglioramenti della squadra: “Credo che la squadra debba crescere in generale, siamo offensivi e creiamo occasioni con giocatori di qualità. Serve compattezza, convinzione di far le cose per bene e concedere poco. Speriamo rientrino gli altri difensori, sarà importante per l’allenatore”.