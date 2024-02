Dall’Atletico al Milan: colpo a zero per il Diavolo

Un colpo in difesa per il Milan. I rossoneri potrebbero mettere le mani sul giocatore di Diego Simeone, pronto a lasciare l’Atletico Madrid

Non è certo il momento migliore per pensare al calciomercato, ma a Casa Milan, in via Aldo Rossi, è inevitabile pensare al futuro. Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono concentrati sul finale di stagione. Un finale di stagione che può essere interessante soprattutto in Europa League.

Pensare di poter andare in fondo in campo internazionale appare davvero un dovere, ma bisogna anche blindare il terzo posto, per poi eventualmente avere la possibilità di fare delle scelte diverse.

Stefano Pioli si gioca il futuro, ma a prescindere da chi siederà in panchina la prossima estate, il mercato dei prossimi parametri zero si fa adesso e di calciatori interessanti su cui mettere le mani ce ne sono parecchi. Non è un segreto che il Milan abbia voglia di regalarsi un difensore centrale di piede mancino. Una possibilità importante può essere rappresentata da Mario Hermoso, titolare dell’Atletico di Diego Simeone, con una valutazione da 25 milioni di euro, che però il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto. Il giocatore di Madrid è nel pieno della sua maturità calcistica ed è pronto per un’esperienza all’estero. L’Inghilterra può essere la destinazione giusta, visto l’interesse di Aston Villa, ma anche di Manchester United e Newcastle, ma attenzione alla possibilità italiana. Per il Milan può davvero essere una buona idea. Il giocatore piace anche a Inter e soprattutto Juventus.

E’ caccia al parametro zero: il punto sul Milan

E’ davvero molto probabile che il Milan decida di acquistare un nuovo difensore durante il mercato estivo. Il futuro di Simon Kjaer, d’altronde, resta tutto da scrivere.

Il danese, con un contratto in scadenza a giugno, potrebbe così essere sostituito da un giocatore a parametro zero. Oltre ad Hermoso, ci sono un paio di calciatori attenzionati dal Diavolo. Entrambi giocano in Premier League: stiamo chiaramente parlando di Kelly, che in estate lascerà il Bournemouth. Può giocare sia da terzino che da centrale, ma la concorrenza per l’inglese, che piacere soprattutto al Tottenham, è davvero elevata. Sarebbe più facile, invece, riuscire a mettere le mani su Tosin Adarabioyo, calciatore del Fulham, che non ha ancora rinnovato il contratto e che dovrebbe dunque cambiare aria a giugno.