San Siro, Sala chiama Zhang: la decisione dell’Inter, i dettagli

Il giornalista Fabrizio Biasin ha fornito novità cruciali sul tema nuovo stadio per Inter e Milan. Il Sindaco Beppe Sala ha chiamato di persona Zhang. I dettagli.

Continua la bagarre sul nuovo stadio per Milan e Inter. Da tempo conosciamo le intenzioni dei due club cugini e rivali di munirsi quanto prima di un impianto di proprietà, moderno e all’avanguardia. Il calcio di oggi impone alle squadre di grande blasone di poter contare su stadi di prim’ordine che possano garantire enormi incassi. Per il Milan e l’Inter questo è forse l’ultimo passo per ereggersi al livello delle altre grandi d’Europa.

Sappiamo che i due club meneghini lavorano all’intenzione ormai da anni. Si è passati però dall’idea, anche strutturata, di costruire insieme un nuovo a San Siro, a quella di dividersi e pensare ognuno al proprio stadio. Una evoluzione causata dalla lentezza e dallo scetticismo della burocrazia del Comune di Milano, che dopo qualche tempo ha chiaramente stancato Milan e Inter.

Adesso, i due club stanno lavorando rispettivamente a due aree diverse per edificare ognuna il proprio stadio. Il Milan a San Donato Milanese, l’Inter a Rozzano. Le due società milanesi hanno dimostrato serietà e concretezza in tal senso, e il Comune di Milano, rappresentato dal Primo Cittadino Beppe Sala, si è presto messo in allarme. Adesso, il Sindaco è tornato in pressing affinché Milan e Inter non lascino la città, proponendo la ristrutturazione di San Siro.

L’Inter apre alla ristrutturazione

Il Comune di Milano si è affidato all’azienda WeBuild per stilare un piano di ristrutturazione di San Siro nel giro di tre mesi. Tale piano dovrà però garantire alle due squadre di poter continuare a giocare al Meazza nonostante i lavori in corso nei prossimi anni. La scorsa settimana, il Milan si era detto disposto ad ascoltare il progetto, se fattibile, di WeBuild.

Nello specifico era stato il Presidente Scaroni a dire che “WeBuild ha scritto una lettera piena di ‘se’ e di ‘ma’ da approfondire, ma noi siamo pronti a prendere in considerazione l’ipotesi di una ristrutturazione solo se qualcuno ci garantisce in modo formale che possiamo continuare a giocare lì”. Dunque, solo alle giuste condizioni si potrebbe pensare di restare a San Siro. Un’idea, secondo le ultime di Fabrizio Biasin, condivisa anche dall‘Inter e venuta fuori da un contatto recente tra il Sindaco Sala e il Presidente nerazzurro Zhang.

La fonte ha rivelato è stato il Primo Cittadino milanese a contattare l’uomo d’affari cinese.“Contatto tra Steven Zhang e il Sindaco Sala sul tema San Siro. Il presidente dell’Inter attende garanzie rispetto all’idea della ristrutturazione (capacità dell’impianto durante i lavori/progetto e costo della ristrutturazione) ma non scarta l’ipotesi” ha riferito il giornalista di Libero, Biasin. Non ci resta dunque che attendere le prossime evoluzioni della questione per capire se Milan e Inter potrebbero davvero restare a San Siro.