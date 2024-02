L’obiettivo strizza l’occhio al Milan: “La Serie A mi affascina”

L’attaccante è nel mirino diverse big europee ma ha lanciato un messaggio che può favorire il Milan. Le sue dichiarazioni sono cruciali.

Il Milan pensa al futuro e dunque al prossimo mercato, e inevitabilmente l’attenzione è maggiormente concentrata sul nuovo attaccante da inserire in squadra. In estate, il club rossonero è pronto ad un grosso investimento per munirsi di un nuovo titolare per il reparto avanzato. L’identikit è chiarissimo: giovane, di talento e con un enorme fiuto del gol. Al Milan serve un nuovo centravanti che possa prendere in toto il posto di Olivier Giroud, per importanza e dunque centralità nella formazione.

Il francese ormai sembra proiettato verso l’addio, in particolare gradirebbe la MLS come ultima tappa della sua carriera. Ma a prescindere dalla sua permanenza, per il Milan sarà un obbligo acquistare un attaccante che possa essere il titolare indiscusso. Giroud va verso i 38 ed è impensabile poter puntare ancora su di lui con una certa continuità. Furlani e Moncada hanno già stilato la lista dei favoriti su cui puntare in estate.

Jonathan David, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee? Tre nomi, tre garanzie, non ci sono dubbi. Ma la scelta ricadrà su uno e uno soltanto. Uno di questi ha intanto mandato un messaggio importante per il futuro.

Milan, la Serie A è la sua prima scelta?

In questi giorni si è affermato con una certa condizione che sia Joshua Zirkzee del Bologna la prima vera scelta del Milan per svecchiare e rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. L’olandese sta stupendo tutti con le sue giocate e i suoi numeri da gigante. Il Bologna se lo sta godendo, come anche Thiago Motta, ma sono tutti consapevole che Zirkzee sarà oggetto bollente di mercato in estate.

Non c’è solo il Milan su di lui, ma anche una lunga lista di big inglesi. Arsenal, Manchester United e Tottenham le più attive sul giovane ex Bayern. Joshua, intervistato ai microfoni di un media olandese, l’AD, si è pero detto estremamente affascinato dalla Serie A, lo stesso campionato che gli ha consentito il totale exploit. Un segnale per il futuro e per il Milan? Chi lo sa, intanto scopriamo quali sono state le sue parole al riguardo.

“La Serie A mi ha sempre affascinato. Negli anni precedenti ho giocato per un breve periodo al Parma in prestito, ma lì ho avuto un infortunio. Ora al Bologna le cose stanno davvero andando per il verso giusto. Ho sempre pensato che tornare in Italia sarebbe stata una soluzione. Io sapevo fin dall’inizio che la Serie A, se avessi giocato, mi avrebbe trasformato in un giocatore migliore”.