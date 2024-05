Sesko-Milan, nuove conferme: doppio sì all’investimento, i dettagli

Altri aggiornamenti sulla possibilità che Sesko si trasferisca in rossonero: si tratta di uno dei profili più graditi della dirigenza.

I tifosi si aspettano che il Milan compri un forte centravanti nel prossimo calciomercato estivo. Una leggenda come Olivier Giroud è ormai prossima all’addio ed è fondamentale rimpiazzarlo con un goleador.

Alla squadra farebbe molto comodo un attaccante in grado di garantire una ventina di reti a stagione. C’è bisogno di questo tipo di profilo. Tanti milanisti sognano Joshua Zirkzee, che ha grandissime qualità tecniche ma che non sembra essere un “killer” d’area di rigore. La stella del Bologna ha margini di miglioramento e può sicuramente migliorare il suo apporto in fase realizzativa. Senza dimenticare la sua abilità nel servire assist ai compagni. È uno che sa incidere sotto più punti di vista nella fase offensiva.

Sesko al Milan: le ultime notizie

Un altro nome gradito è Benjamin Sesko, gioiello del Lipsia che in questa stagione ha totalizzato 17 gol e 2 assist in 31 presenze. È andato in rete nelle ultime sei partite consecutive di Bundesliga. Compirà 21 anni a fine maggio, ha un potenziale importante e gli osservatori rossoneri lo seguono già da diverso tempo.

Oggi La Gazzetta dello Sport ribadisce che il Milan è pronto a fare un investimento da 50 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante sloveno. Il club ci ha riflettuto a lungo. L’ok dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, colui che si occupa di budget e di far quadrare i conti. E c’è l’ok di Zlatan Ibrahimovic, idolo di Sesko e che apprezza molto l’ex Salisburgo.

Al giocatore piace l’idea di indossare la maglia numero 9 rossonera e di essere il titolare di una squadra così importante. In altre squadre potrebbe avere meno garanzie, a Milano avrebbe un ruolo centrale nel progetto tecnico. Gli agenti sono stati in città, hanno avuto dei contatti con la dirigenza e c’è un’apertura al trasferimento. Le cifre dello stipendio rientrano nei parametri del club. Più complicato il discorso legato al cartellino, perché c’è una clausola di risoluzione che parte da una base di 50 milioni e che aumenta in base al rendimento stagionale.

Il Lipsia può esigere più soldi di quelli che il Milan è disposto a spendere. Comunque c’è fiducia sulla trattativa, anche se il direttore sportivo Rouven Schroeder si è così espresso a Sky Sport Deutschland sul futuro del calciatore: “Al momento non abbiamo la sensazione che Sesko voglia andarsene. Per come stanno le cose, presumiamo che rimarrà con noi. Si sente come a casa e si sta divertendo qui“.