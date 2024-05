Mazzata tremenda in arrivo: penalizzati dopo la fine del campionato

Fulmine a ciel sereno per la prossima stagione: possibile penalizzazione imminente in vista del nuovo campionato che stravolge i piani

I campionati volgono al termine, con due club italiani che hanno appena raggiunto due finali europee e si giocheranno la Conference e l’Europa League, rispettivamente Fiorentina e Atalanta.

Le società avranno poco tempo per ragionare sul mercato estivo, visto l’inizio dell’Europeo in Germania in programma il 14 giugno che potrebbe cambiare le carte in tavola e molti valori attuali dei calciatori. Il Milan, così come anche Juventus e Napoli, dovrà rifondare a partire dall’allenatore. Stefano Pioli è ormai pronto a lasciare le redini e di conseguenza cambieranno anche le strategie di mercato in base a chi sarà il prossimo tecnico.

Penalizzazione in Premier League: il Leicester rischia

Intanto qualcosa di inaspettato potrebbe succedere in Premier League, dove la lotta per il titolo è ancora aperta. Una lotta a tre che sembra ormai delineata solo tra Arsenal e Manchester City, con il Liverpool più defilato al terzo posto.

In Premier League tornerà il Leicester di Enzo Maresca che ha vinto la Champioship con 97 punti (31 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte), con un punto di vantaggio sull’Ipswich Town, guadagnandosi il ritorno in massima categoria. Le Foxes, però, potrebbero avere delle ripercussioni immediate che potrebbero compromettere l’inizio della prossima stagione. Si parla di violazioni economiche, come riportato da Football Insider. L’annuncio di Keith Wyness in merito al Leicester, promosso in Premier League dopo la vittoria in Championship. Le perdite economiche degli ultimi anni, infatti, potrebbero portare ad una immediata penalizzazione in vista della prossima stagione di Premier League. “Devo ancora capire i tempi e le possibili conseguenze, ma il Leicester ha cause legali pendenti in Premier League e con l’EFL“.

Non sarebbe il primo caso in Premier League. Quest’anno, infatti, a subire una penalizzazione è stato l’Everton che, dopo aver violato le regole della Premier sulla sostenibilità economico-finanziarie, ha ricevuto 2 punti di sanzione in classifica ad aprile. Seconda sanzione, in quanto già a novembre aveva ricevuto 10 punti di penalizzazione, poi ridotti a 6 in appello. Questo ha richiesto di far retrocedere il club di Liverpool in Championship. Adesso, se pur in termini diversi, potrebbe accadere al Leicester. Nemmeno il tempo di godersi il ritorno nella massima serie che già potrebbe arrivare una batosta. Le prossime settimane potranno chiarire meglio la situazione delle Foxes e l’eventuale penalizzazione in vista della prossima stagione.