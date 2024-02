Come sta Theo Hernandez: la decisione di Pioli per Lazio-Milan

Problema per Theo Hernandez, che rischia di saltare la gara di domani sera allo stadio Olimpico tra Lazio e Milan: il motivo.

L’incubo infortuni in casa Milan è sempre dietro l’angolo. Ad oggi l’unico giocatore indisponibile è Tommaso Pobega: nel frattempo sono rientrati tutti, anche Fikayo Tomori che sarà convocato per la partita con la Lazio. Chi, invece, era dato in dubbio da alcune indiscrezioni era Theo Hernandez a causa di una botta al piede.

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, il terzino francese è stato regolarmente convocato per Lazio-Milan e non risultano problemi fisici (si parlava di una botta alla caviglia). Stefano Pioli scioglierà le riserve sul giocatore a ridosso della partita in trasferta. Se dovessero esserci problemi concreti, è già pronto Florenzi a giocare sul lato sinistro; l’alternativa a Alex Jimenez, che gode di grande stima da parte di Pioli e del suo staff.

La probabile formazione per Lazio-Milan

Al momento però l’impiego di Theo Hernandez non è in discussione. La difesa sarà probabilmente composta da Gabbia e Thiaw con Calabria a destra. In mezzo al campo possibile nuova esclusione per Reijnders quindi con Bennacer e Adli in mediana; davanti a loro due il solito trittico con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In attacco ovviamente Olivier Giroud, che è l’unico centravanti a disposizione considerata la squalifica di Jovic.