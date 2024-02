“Non è una priorità”: Milan, sospiro di sollievo

L’annuncio fa felici i tifosi del Milan: la notizia arriva dalla Francia ed è una manna per i rossoneri, i dettagli

Al Milan è rimasta soltanto l’Europa League. In Serie A, a meno di clamorosi crolli, è consolidata la qualificazione alla prossima Champions League: è importante solo evitare di perdere troppi punti da qui alle prossime settimane. Eliminato dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, ai rossoneri resta solo il percorso nella seconda competizione europea.

In attesa di capirà se il cammino in Europa League arriverà fino in fondo, la società ha modo e tempo di ragionare già sulla prossima stagione. La priorità è capire quale sarà il futuro della panchina: Stefano Pioli potrà avere chance di permanenza in caso di percorso positivo in Europa, ma la sensazione è che il suo ciclo al Milan sia ormai giunto al termine a prescindere dai risultati che raggiungerà. Oltre all’allenatore, ci sarà tanto lavoro da fare sul mercato. I tifosi temono che si verifichi quanto accaduto lo scorso anno, e cioè la cessione di un big. Theo Hernandez e Mike Maignan sono stati entrambi accostati al Bayern Monaco, mentre su Rafael Leao ci sarebbe il Psg. Ed è proprio in merito a quest’ultima voce che è arrivata una notizia che fa felici i sostenitori rossoneri.

Leao al Psg? Buone notizie dalla Francia

Il Psg molto probabilmente a fine stagione dirà addio a Kylian Mbappé, prossimo al passaggio al Real Madrid a parametro zero: un affare clamoroso. Per sostituire l’attaccante francese si pensa ad un grande nome e Leao sarebbe in questa lista. Sarebbe, appunto. Perché dalla Francia arrivano notizie diverse rispetto a quelle che circolano in Italia.

Se i giornali nostrani insistono sulla possibilità che Leao vada al Psg, in Francia si dice tutt’altro. Stando a quanto scrive RMC Sport, il portoghese per il club parigino non è una priorità. Il profilo è sicuramente molto apprezzato da Luis Campos e, in generale, dalla società, ma ci sono alcuni aspetti che non convincono del tutto. In primis la cifra d’acquisto: per il Psg i soldi non sono mai un problema, ma la clausola da 175 milioni di Leao è considerata troppo alta. Inoltre, se l’obiettivo è quello di non far rimpiangere Mbappé, allora il sostituto non può essere Rafa perché parliamo di due giocatori completamente diversi. Uno è un bomber, l’altro è un ala che con il gol non ha un rapporto così stretto. Inoltre, il portoghese ricopre la stessa posizione di Barcola sul quale il Psg punta tantissimo. Ecco perché l’obiettivo è diverso e potrebbe diventare Victor Osimhen del Napoli. Una notizia positiva per i tifosi, che sperano ovviamente che resti al Milan per ancora molto tempo.