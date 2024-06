@ML – Milan, colpo Emerson Royal: Fonseca ha un’altra preferenza

L’ex Barcellona è una delle idee del Milan per la fascia destra, ma il nuovo allenatore ha un altro nome in cima alla sua lista.

La società rossonera vuole tenersi stretto Theo Hernandez, prendere un suo vice e anche un nuovo titolare a destra. Davide Calabria non sarà più la prima scelta e c’è ancora da capire se rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2025, la stessa che ha anche Alessandro Florenzi.

Da settimane si parla dell’interesse del Milan per Emerson Royal, terzino che piaceva già anni fa quando si mise in luce con la maglia del Real Betis. Oggi è in uscita dal Tottenham, dove ha vissuto una stagione non positiva ed è stato messo ai margini della squadra da Ange Postecoglou. Gli Spurs avevano speso circa 25 milioni di euro per comprarlo dal Barcellona, ora ne vorrebbero incassare almeno 20 dalla sua cessione.

Milan, nuovo terzino destro: la preferenza di Fonseca

I contatti per Emerson Royal ci sono stati e il Milan lo sta prendendo in considerazione per il calciomercato estivo, però non c’è una scelta definitiva. Anzi, Paulo Fonseca ha un altro nome in cima alla sua lista per la fascia destra.

Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera, ne ha parlato in un’intervista concessa a MilanLive.it: “C’è una preferenza di Fonseca per Tiago Santos, ma ad oggi si sa che è una priorità nel ruolo, i nomi si devono ancora scaldare. Sui nomi e le percentuali di chi sia più vicino ci sono voci contrastanti. Non c’è un quadro chiaro, bisognerà capire dalle opportunità. Sento il fumo, non vedo ancora l’arrosto“.

Tiago Santos è un altro profilo accostato da diverse settimane al Milan. Fonseca lo conosce benissimo, dato che lo ha allenato e valorizzato al Lille nelle ultime due stagioni. I rapporti tra i club sono ottimi e ciò potrebbe favorire una eventuale trattativa. Il terzino portoghese ha una valutazione da circa 15 milioni di euro e anche come stipendio potrebbe costare meno di Emerson Royal.

Il 21enne nato a Lisbona piace pure ad altre società della Serie A: Juventus, Napoli e Roma. La presenza di Fonseca sulla panchina del Milan potrebbe fare la differenza nella sua scelta sul futuro. Vedremo se la dirigenza rossonera deciderà di dare l’assalto a lui oppure virerà su un altro obiettivo per il ruolo di terzino destro.