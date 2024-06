Dal Real Madrid al Milan, colpo in difesa

Il club rossonero ha messo nel mirino un difensore spagnolo: possibile nuovo affare con i blancos.

Dato che perderà Simon Kjaer, il Milan vuole prendere un nuovo centrale difensivo e sta valutando diverse possibilità. Sembra da scartare un grande investimento come quello che sarebbe necessario per Alessandro Buongiorno, valutato 35-40 milioni di euro dal Torino e sul quale c’è il pressing del Napoli. Arriverà un profilo meno costoso.

Da mesi si parla di Maxence Lacroix, in scadenza a giugno 2025 con il Wolfsburg e acquistabile per circa 15 milioni di euro. Stessa situazione contrattuale per Lilian Brassier del Brest, che può essere comprato pagando un prezzo simile. Recentemente è spuntato il nome di Diogo Leite, in forza all’Union Berlino, e ci sono stati anche rumors riguardanti Mats Hummels. Sono diversi i nomi della lista della società, tra questi pure Rafa Marin.

Milan, chi è Rafa Marin: caratteristiche e prezzo

Il 22enne spagnolo è di proprietà del Real Madrid, che nel 2016 lo aveva preso dal settore giovanile del Siviglia. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves, dove ha avuto un ottimo rendimento: 35 presenze totali tra Liga e Coppa del Re, 28 di queste da titolare. Ha dato un buon contributo alla salvezza della squadra, che si è persino piazzata decima nella classifica del campionato.

Alto 1,91 metri, Marin è un difensore centrale dal fisico longilineo molto bravo nel gioco aereo e nei duelli uno contro uno. Ha un buon senso della posizione, quello destro è il suo piede preferito e nell’Alaves ha giocato in una difesa a quattro. Ha margini di miglioramento sotto ogni punto di vista.

Ha un contratto che scade a giugno 2026 e il suo cartellino ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. In caso di cessione, il Real Madrid dovrebbe inserire una clausola di riacquisto (diritto di recompra) per riportarlo in Spagna a un prezzo già stabilito. Ovviamente, questo è un tassello cruciale per la trattativa.

Nelle ultime ore sembra che il Napoli sia balzato in pole position nella corsa a Marin e che stia cercando di accordarsi con i blancos. Milan e Bayer Leverkusen sono indietro rispetto al club partenopeo. Il giornalista Mirko Calemme di AS ha rivelato che il direttore sportivo Giovanni Manna lo segue da tempo e sta provando ad accelerare. L’obiettivo è quello di prendere sia lui che Buongiorno per rinforzare la difesa di Antonio Conte.