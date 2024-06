Spunta il sogno Osimhen in attacco, la strategia del Milan

E se alla fine il nuovo bomber del Milan fosse Victor Osimhen? Una serie di valutazioni di calciomercato portano a lui.

L’ha ribadito anche Zlatan Ibrahimovic, in occasione della conferenza stampa allineata con l’annuncio dell’arrivo in panchina di mister Paulo Fonseca: sul mercato il Milan ha delle priorità. La principale è trovare un centravanti di riferimento, giacché si è conclusa la prolifica esperienza di Olivier Giroud con la maglia rossonera e l’intero reparto va rivisitato. Il primo nome che viene in mente è quello di Joshua Zirkzee.

Il 23enne olandese in forza al Bologna piace alla proprietà del Milan dai tempi del Bayern Monaco, poi il prezzo è lievitato intorno ai 40 milioni di euro e ciò complica la trattativa. D’altronde, si tratta di uno dei giocatori chiave dell’ultima stagione di Serie A, il quale ha condotto i rossoblu per mano a una storica qualificazione in Champions League. Da via Aldo Rossi fanno sapere di essere disposti a versare la cifra necessaria, tuttavia vi sono degli impedimenti legati all’entourage.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, le commissioni eleverebbero oltremodo i costi dell’affare di almeno 15 milioni di euro, ma vi sarebbe anche un’indicazione di tipo tattico, relativa alle preferenze del nuovo allenatore circa la punta. Si punterebbe a un profilo più simile a Giroud, oltre al fatto che Thiago Motta suggerisce alla Juventus, sua nuova squadra, la coppia Zirkzee-Vlahovic.

Victor Osimhen dal Napoli al Milan? Il possibile affare

Perciò spunta improvvisamente il nome di Victor Osimhen. Il calciatore del Napoli è in uscita dal club azzurro, senza troppi misteri. Da tempo è seguito dal PSG ma vi sarebbero degli interessamenti anche da parte di club di Premier League, oltre alle consuete sirene dall’Arabia Saudita. Tutti avvicinamenti che ad oggi il Milan potrebbe “disturbare” senza troppi problemi, ma presentando la cifra necessaria. La clausola è fissata a circa 130 milioni di euro, ma potrebbe esservi un contenuto sconto sul totale.

Di certo non numeri irrisori, che però il Milan potrebbe ricavare dalla cessione di Theo Hernandez. Ribadendo le considerazioni di Ibrahimovic, la società non vorrebbe cederlo ma non tratterrà nessuno contro volontà. Perciò pesano le dichiarazioni del difensore in conferenza stampa dal ritiro con la Francia per Euro2024: “Ora sono focalizzato al 100% sull’Europeo, più avanti si vedrà se resterò o meno al Milan”. Sul mercato il terzino non vale meno di 80 milioni di euro. Dinanzi a un’offerta di tale valore, potrebbe negoziarsene la cessione e in tal caso reinvestire il totale su un profilo offensivo quale quello di Victor Osimhen. Gli incroci sono serviti.