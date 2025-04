Putiferio Milan, torna Maldini: annuncio pazzesco

Il ritorno di Paolo Maldini sta per sconvolgere il mondo Milan: arriva l’annuncio incredibile che i tifosi rossoneri non si aspettavano

Di novità il Milan ha intenzione di riservarne parecchie ai suoi tifosi. Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo e la società meneghina ha le idee chiare: rivoluzione alla rosa. Ma non solo. Occhio in panchina e pure in dirigenza.

Partendo dal nuovo allenatore, in questo particolare momento, pare che il profilo favorito sia quello di Roberto De Zerbi, impegnato sulla panchina del Marsiglia e che nonostante un contratto firmato fino al 2027 dopo le recenti frizioni coi suoi calciatori, potrebbe anche provare a salutare. Un’eventualità da tenere in caldo anche se quello che sta appassionando i tifosi è un altro tema: quello del ds.

Fabio Paratici potrebbe essere sfumato definitivamente mentre qualcuno, sognando, ripensa a Paolo Maldini. L’addio doloroso e inaspettato al club rossonero, il licenziamento dopo uno Scudetto e una semifinale di Champions League. Finì tutto in una manciata di giorni per l’ex capitano e dt e Frederic Massara, un duo che evidentemente aveva lavorato bene e meritava maggiore rispetto.

Milan, riecco Maldini: annuncio clamoroso

La caccia ad un nuovo direttore sportivo va avanti ed il nome di Fabio Paratici che fino a qualche giorno fa pareva praticamente ad un passo dalla firma, ora è lontanissimo. Così si torna a parlare delle diverse possibilità, su tutti quella di rivedere Paolo Maldini in società. A tal proposito si è sbilanciato il giornalista Andrea Marinozzi ai microfoni di ‘Sky Sport 24’.

“Nuovo direttore sportivo? Il mio nome non è in lista né mai ci sarà, Paolo Maldini. Ora proprietà e dirigenza si sono rese conto di aver commesso un evidente errore. Hanno deciso di lavorare con diverse teste togliendo questa figura. Ora stanno tornando indietro”. Un’analisi che, effettivamente, rispecchia la situazione spinosa in casa Milan con un clamoroso dietrofront e i casting per la ricerca di una figura importante in dirigenza. Figura che c’era e che è stata decisiva per il successo dell’ultimo Scudetto targato Pioli.

“Provare a fare non uno ma dieci passi indietro e chiedere a Maldini di tornare sarebbe una buona idea. Penso sia impossibile che si realizzi”. Si parla poi di un nome che a questo punto, con Paratici quasi out, sembra tornato in auge e quasi in pole position: Igli Tare. Il giornalista ha detto: “Molto bravo ma ho un dubbio perché viene da una lunga esperienza alla Lazio dove le uniche due teste a decidere erano lui e Lotito. Non so come potrebbe trovarsi ma il suo nome è grosso, di valore”.