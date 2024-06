@ML – I dubbi di Theo Hernandez e le certezze del Milan: il punto della situazione

Le dichiarazioni di Theo Hernandez in conferenza stampa stanno facendo discutere: la posizione del Milan dopo quanto affermato dal terzino

La tempesta dopo la quiete. Le dichiarazioni di Theo Hernandez, arrivate in conferenza stampa in Germania, hanno mandato in tilt il popolo rossonero. La paura di perdere il francese è tornata ad essere tanta, nonostante Zlatan Ibrahimovic solo qualche giorno fa, da Milanello, aveva rassicurato che il terzino così come Mike Maignan e Rafa Leao sarebbero stati tre giocatori del Diavolo anche la prossima stagione.

Parole nette quelle dello svedese con cui si è sbilanciato tantissimo. Theo Hernandez, però, ha lasciato aperta ogni porta e che del futuro si parlerà solamente dopo gli Europei. Dichiarazioni percepite da Casa Milan, come dichiarazioni di circostanza quando si deve fare una trattativa. Nessuna criticità , dunque, in merito alle affermazioni del francese, con il club rossonero che ha ribadito la volontà di trattenere il suo giocatore, confermando, chiaramente, quanto detto da Ibrahimovic giovedì scorso. Allo stesso tempo il Milan è certo che anche Theo Hernandez abbia voglia di continuare a indossare la maglia del Diavolo. I rossoneri, dunque, sono la priorità del francese, ma serve sedersi attorno ad un tavolo e trattare.

Il Milan vuole tenere Theo Hernandez: a che punto è il rinnovo

La bottiglia, d’altronde, è stata stappata e adesso non si può non provare a raggiungere un’intesa. Il Milan è pronto ad arrivare a sette milioni di euro netti a stagione, quelli percepiti da Rafa Leao, ma difficilmente si andrà oltre. Se le richieste di Theo Hernandez saranno in linea con le possibilità del club, dunque, la fumata bianca potrebbe arrivare.

Ma servirà del tempo per capire cosa succederà , anche perché le intenzioni dei rossoneri erano di rimandare il discorso rinnovo più avanti, ora però non lo si può più fare. Non può essere ignorato, inoltre, che Theo Hernandez è ammirato dai miglior club europei: non solo il Bayern Monaco, di cui si sta parlando tanto, ma anche Real Madrid e Manchester City stanno osservando la situazione. Il Milan si priverà del suo giocatore solo se dovesse essere lui a chiederlo e solo per almeno 100 milioni di euro. I rossoneri, dunque, hanno fissato il prezzo per il campione francese. Le squadre che hanno voglia di acquistare Theo Hernandez sono quindi state avvertite. Ora bisognerà attendere la conclusione degli Europei per capire quali saranno le prossime mosse del Milan, ma anche dello stesso giocatore.