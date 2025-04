Spesa in casa Bologna, triplo colpo Milan per ripartire

Il Milan guarda in casa Bologna per cercare di rilanciarsi in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino tre nomi della società emiliana.

Sembra non esserci pace in casa Milan in questa stagione, sia per quello che riguarda i risultati sportivi che per le trattative di mercato.

La notizia dell’abbandono della trattativa con Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo ha lasciato senza parole i tifosi rossoneri che speravano di trovare nell’ex dirigente della Juventus una figura importante dalla quale ripartire per cercare di dare vita ad un progetto vincente. Saltato il suo arrivo al Milan la proprietà è tornata immediatamente al lavoro per cercare di individuare il nuovo direttore sportivo dal quale ripartire, oltre al nuovo allenatore considerato il fatto che il destino di Sergio Conceicao appare segnato.

Milan, piacciono tre figure in casa Bologna per il futuro

Gli ottimi risultati ottenuti dal Bologna in questa stagione hanno portato diverse big a mettere nel mirino gli artefici della buona stagione rossoblu. Il Milan starebbe pensando a Giovanni Sartori come direttore sportivo, Vincenzo Italiano come allenatore e Lewis Ferguson per il centrocampo.

Giovanni Sartori ha da poco rinnovato il contratto con i rossoblu che era in scadenza nel giugno di quest’anno, legandosi agli emiliani per altri due anni. Appare quindi difficile riuscire a strapparlo ai rossoblu con il Milan che proverà però a fare un tentativo per portarlo a Milanello a partire dalla prossima stagione.

Un altro obiettivo è rappresentato da Vincenzo Italiano con l’allenatore dei rossoblu che è stato in grado di proseguire quanto di buono fatto da Thiago Motta durante la scorsa stagione, andando a migliorare anche alcuni risultati. La finale di Coppa Italia è un risultato storico per la squadra emiliana che dovrà solamente amministrare nel ritorno contro l’Empoli dopo la vittoria per 0-3 ottenuta in Toscana. L’allenatore piace molto alla proprietà del Milan ma anche in questo caso bisognerà fare i conti con il muro che il Bologna alzerà per tenere l’ex Fiorentina in panchina.

Più facile arrivare a Lewis Ferguson. Tornato in campo dopo il grave infortunio che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione, il classe 1999 è tornato ad essere una colonna della squadra arretrando il proprio raggio d’azione, giocando al fianco di Remo Freuler in mezzo al campo. Per portarlo via da Bologna serviranno circa 28 milioni di euro.