Caos in attacco: Abraham-Jovic, sorrisi precari. Gimenez? Ecco il problema

Gerarchie ribaltate in questi giorni in attacco. Ecco cosa sta succedendo in casa rossonera: il punto della situazione in vista delle prossime partite

La partita contro la Fiorentina ha confermato che Tammy Abraham è al momento il titolare del Milan. L’attaccante inglese, dopo aver trovare la via della rete contro l’Inter, nella semifinale di Coppa Italia, si è ripetuto contro la Fiorentina. Il giocatore ce la sta mettendo davvero tutta a provare a convincere il Diavolo ad acquistarlo.

I costi per tenerlo in rossonero, però, non convincono. Come più volte scritto, è impossibile pensare che Abraham rimanga con uno stipendio da oltre 4,5 milioni di euro netti a stagione. L’inglese, però, darà tutto la fine, cercando di far cambiare idea al club.

Non ha mai avuto intenzione di mollare il Milan nemmeno Luka Jovic, che ha avuto tantissime occasioni per lasciare il Diavolo. Il serbo è stato spesso messo alla porta, ma non è bastato per fargli cambiare idea. A giugno scadrà il contratto e in linea teorica dovrebbe salutare definitivamente.

Speranza Jovic? Ecco la verità . Gimenez, tra infortunio e Conceicao

C’è, però, chi sta pensando che in realtà un nuovo rinnovo (il Milan può tenerlo per un ulteriore anno) non sia poi così assurdo. Il suo stipendio (poco meno di due milioni di euro) non è certo così impossibile. Il Milan, però, questa volta dovrà dimostrare di avere le idee chiare.Â

Se dovesse decidere di tenersi Jovic, dovrà sfruttarne in pieno le sue caratteristiche, sapendo che rende al massimo quando ha vicino un’altra punta. Così nelle ultime due partite ha trovato la via del gol sia contro il Napoli che con la Fiorentina.

E Gimenez? Il messicano non sta attraversando un periodo facile e dopo il rigore sbagliato e il piccolo guaio fisico, rischia di incupirsi ancor di più e il Diavolo non può certo permetterselo. Ma oltre a questi problemi, va sottolineato come tra l’ex Feyenoord e Sergio Conceicao non è proprio scattata la scintilla.

Così nelle prossime gare può toccare ancora ad Abraham. Il suo infortunio d’altronde non preoccupa. Gimenez, invece, ha subito una botta al costato che va valutata. In alternativa, chiaramente, è pronto a giocare Luka Jovic, che sta davvero bene ed è desideroso di rimescolare le carte e sorprendere ancora una volta proprio tutto