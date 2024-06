@ML – Colpo a centrocampo: affare in stile RedBird

Il Milan sta valutando un nome molto interessante per rinforzare la mediana: potrebbe essere il colpo giusto per la prossima stagione.

Paulo Fonseca si aspetta innesti in ogni reparto della squadra rossonera, che nell’ultima annata ha mostrato alcune lacune che vanno colmate. Una di queste riguarda il centrocampo, nel quale sarà necessario prendere almeno un nuovo giocatore.

Al Milan serve un centrocampista con caratteristiche difensive, uno bravo soprattutto a pressare, a rubare palloni e a garantire equilibrio. A queste qualità va aggiunta anche una buona forza fisica, sempre importante in mediana. Non a caso, in queste settimane è stato insistentemente accostato al Diavolo un calciatore come Youssouf Fofana, 25enne del Monaco che sarebbe perfetto per le esigenze di Fonseca.

Milan, non solo Fofana: altro nome interessante per la mediana

Il nazionale francese ha un contratto che scade a giugno 2025, quindi potrebbe costare 15-20 milioni di euro. Un buon prezzo, ma sulle sue tracce ci sono anche Juventus, Manchester United e altre squadre. Non è semplice assicurarselo e per questo il Milan valuta anche altre opzioni.

Uno dei giocatori che piacciono è Mats Wieffer, del quale ha parlato anche Alessandro Jacobone in un’intervista concessa a MilanLive.it: “Questa trattativa è nata tra un colloquio tra il CEO del Feyenoord e la dirigenza del Milan. Ai tempi fu derubricato come incontro conoscitivo, ma gli olandesi già allora volevano capire come poter arrivare a Simic e il Milan mostrò interesse per il Wieffer, con la richiesta di essere aggiornato sul centrocampista e gli sviluppi del mercato. La pista si è riaccesa in questi giorni come detto da Moretto. E’ un giocatore che entra a piedi uniti nella filosofia di RedBird, giovane, moderno ed importante. E’ da portare a casa prima che lo prendano altri“.

Wieffer viene valutato circa 25 milioni di euro dal Feyenoord, che sa che non potrà trattenerlo per un’altra stagione e proverà a ricavare più possibile dalla sua cessione. Alto 1,89 metri per 78 chili di peso, può giocare efficacemente sia in un centrocampo a due che a tre. Non se la cava bene solo in interdizione, è dotato tecnicamente e dà un buon contributo alla costruzione del gioco.