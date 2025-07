La scelta del dopo Theo Hernandez è in casa: la decisione del Milan è chiara

Theo Hernandez ed il Milan si separano con il terzino che è pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi all’Al Hilal salutando i rossoneri ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Una cessione che permetterà al Milan di mettere in cassa una somma intorno ai 30 milioni di euro e di andare a reinvestire il denaro sul mercato a partire da un nuovo terzino sinistro.

La sostituzione del francese sarà molto importante per il Milan che dovrà rivedere diverse pedine per quello che riguarda la propria retroguardia. Per quello che riguarda il ruolo di esterno basso a sinistra ci sono diversi nomi che sono stati accostati alla società rossonera ma una soluzione potrebbe essere già in casa. Igli Tare e Massimiliano Allegri si stanno confrontando quotidianamente su quelle che saranno le scelte da prendere per migliorare l’organico e sono pronti a scommettere su un giovane per il prossimo campionato.

Il Milan cerca il sostituto di Theo Hernandez: un nome è già in casa

Sembra ormai chiaro che il Milan voglia trattenere in rosa in vista della prossima stagione Davide Bartesaghi. Il classe 2005 potrebbe trovare spazio nella prima squadra rossonera dopo la partenza di Theo Hernandez con il giovane rossonero pronto a vivere la prima annata con continuità.

Davide Bartesaghi è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A e Serie B ma Massimiliano Allegri ha chiesto, almeno momentaneamente, la sua conferma in rosa considerato il fatto che non ci sono altri esterni sinistri con cui lavorare in questa fase di preparazione alla prossima stagione. Non mancherà di certo un acquisto per quello che riguarda il ruolo di terzino ma chiunque arriverà dovrà giocarsi il posto col giovane difensore.

In questi giorni si sta parlando molto di Archie Brown, terzino sinistro del Gent classe 2002 che ha fatto molto bene nell’ultima annata vissuta con la squadra belga. Nel caso in cui dovesse chiudersi l’affare per il giovane inglese, verrà messo in competizione con Bartesaghi per conquistare un posto da titolare sulla fascia sinistra.

Sarà poi necessario anche un acquisto per la fascia destra considerato il fatto che Calabria è andato via in inverno mentre Walker non è stato confermato. Dato l’addio certo di Emerson Royal, si proverà a prendere un altro esterno che possa giocare sull’esterno con Marc Pubill dell’Almeria che al momento sembra essere in cima alla lista dei desideri.