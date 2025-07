Il Milan lo ha seguito a lungo, ora lo vuole l’Inter: colpo a centrocampo

Negli anni scorsi è stato ad un passo dal Milan, adesso lo vuole l’Inter: colpo a sorpresa a centrocampo dei nerazzurri

Il Milan riparte da zero dopo un anno da dimenticare. Per farlo, la società ha deciso di fare due scelte forti: la prima è l’ingaggio di un direttore sportivo, Igli Tare, figura che manca dall’addio di Massara e volutamente ignorata da Giorgio Furlani (e le conseguenze si sono viste), la seconda è l’arrivo di Massimiliano Allegri, un allenatore completamente diverso rispetto a quelli scelti nell’ultima stagione. Con queste due nuove pedine, il Milan spera di ricominciare col piede giusto e di dimenticare il disastro compiuto dal trio Furlani, Moncada e Ibrahimovic nelle ultime due stagioni.

Nel corso di questi anni, il Milan ha fatto tantissimi acquisti ed è andato vicino a farne tanti altri. Uno di questi doveva arrivare dal Genoa, ma poi l’affare, per un motivo o per un altro, e in diverse sessioni di mercato, è sempre saltato. Adesso il giocatore è finito nel mirino dell’Inter, dopo che aveva accarezzato anche l’idea di andare all’Atalanta con Gasperini. Quest’estate sembra finalmente il momento giusto per lui per fare il grande salto.

Colpo a centrocampo dell’Inter, è un ex obiettivo del Milan

L’Inter è alla ricerca di un sostituto di Hakan Calhanoglu. Dopo le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez e di Giuseppe Marotta in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense, è davvero difficile che il caso possa rientrare. Il turco, che lasciò il Milan a costo zero per andare a guadagnare 500mila euro in più alla rivale cittadina, sta spingendo per tornare nel suo paese e vestire la maglia del Galatasaray.

L’Inter è ben disposta a farlo: cedere Calhanoglu a 30 milioni significherebbe fare una grossa e importante plusvalenza, l’ennesima di questi anni dopo quella clamorosa fatta con André Onana due anni fa. Prima di lasciarlo partire, in attesa di trovare un accordo con la società turca, Ausilio è alla ricerca di un sostituto all’altezza della situazione. Il grande sogno è Ederson dell’Atalanta, che però ha costi altissimi. Piace parecchio anche Richard Rios, che abbiamo visto in azione proprio negli States con il Palmeiras e si è confermato un centrocampista di grande livello pronto per il salto. L’ultima soluzione dei tre nomi nella testa dei dirigenti nerazzurri c’è Marten Frendrup del Genoa, solo pochi mesi fa ad un passo dal Milan: non ha le caratteristiche di Calhanoglu ed è quindi un giocatore diverso, ma potrebbe essere un buon rinforzo per il centrocampo interista, alla ricerca di forze fresche.