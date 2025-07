Allegri lo esclude, al Milan non c’è più spazio: sarà ceduto

Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha fatto un importante annuncio: l’allenatore lo ha escluso dal suo progetto tecnico

Massimiliano Allegri è stato presentato oggi in conferenza stampa. Non ha parlato di calciomercato ma qualche indicazione l’ha data. Di Ardon Jashari ne ha parlato Igli Tare verso la fine a domanda specifica: il direttore sportivo, presente al fianco dell’allenatore oggi, ha spiegato che c’è la volontà da parte del club e del giocatore di arrivare fino in fondo ma che il Bruges non ha ancora dato il via libera. Per quanto riguarda il resto, il Milan ha ancora tantissimo lavoro da fare e molto di questo riguarda la difesa.

C’è ancora in ballo la cessione di Malick Thiaw al Como: l’accordo fra le società a 25 milioni c’è, ma il giocatore non è convinto di andare e per questo la trattativa sta andando per le lunghe. Bisogna però prendere almeno due terzini per entrambe le fasce: Theo Hernandez all’Al-Hilal è cosa fatta e a destra Walker non è stato riscattato. In attesa di acquisti, Allegri nel frattempo ha escluso un altro terzino.

Al Milan non c’è spazio, la conferma di Allegri

Alla domanda, a proposito, sui terzini, Allegri ha citato due nomi: Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. In questo momento, nella testa dell’allenatore ci sono loro, ma l’allenatore ha escluso dalla sua lista un altro: Emerson Royal. Il terzino brasiliano non è stato citato dal tecnico, questo significa che è escluso dal suo progetto tecnico ed è una conferma che sarà ceduto.

Di recente ci sono state indiscrezioni in merito ad un interessamento del Real Betis, tanto che il suo agente è stato intercettato nella sede del club andaluso. Non c’è però niente di avanzato: la possibilità ha perso forza nelle ultime settimane e per adesso non ci sono notizie in merito. Il brasiliano tornerebbe volentieri in Spagna, ma al momento mancano le basi per arrivare ad un accordo.

Non ci sono stati sviluppi dalla Turchia: a gennaio era stato praticamente venduto al Fenerbahce, ma l’affare è saltato dopo l’infortunio muscolare molto grave nei primi minuti di Milan-Girona. Per Emerson Royal quindi al Milan non c’è spazio e su questo non ci sono più dubbi, bisognerà però trovare acquirenti disposti ad acquistarlo per una buona cifra. E al momento nessuno si è fatto avanti concretamente. Intanto l’ex Tottenham è convocato per il ritiro e sarà a Milanello oggi.