Si riprende il Milan, l’annuncio è ufficiale: “Qui per rimanere”

Il giocatore non ha dubbi e l’annuncio è chiaro. Ecco cosa ha detto: le sue parole fanno impazzire tutti i tifosi

“Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo. Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo”.

Sono queste le parole rilasciate da Alexis Saelemaekers al termine della sgambata a Milanello, al secondo allenamento di giornata, ai microfoni di Milan Tv

Sul canale tematico del club sono intervenuti anche Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Entrambi faranno parte del progetto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è intenzionato a rilanciare l’inglese dopo una stagione complicata: “Mi sento bene, inziamo bene: piano piano ma con duro lavoro. Sono felice di essere qui con i miei amici”.

Allegri ha parlato di Loftus-Cheek in conferenza stampa: Ha parlato bene? (ride, ndr) Difficile stagione l’anno scorso, sono stato infortunato e ho avuto l’appendicite. Speriamo che questa stagione vada molto meglio. Questa stagione sono pronto, molto. Voglio fare bene perché l’anno scorso è stato difficile: voglio fare bene per i tifosi, per noi, per il club. Speriamo”. C’è voglia di rivincita dunque per l’ex giocatore del Chelsea.

Parla Furlani: “Ecco l’obiettivo del Milan”

Fofana, protagonista durante l’allenamento con tante urla per i compagni, è desideroso di riscattare una stagione complicata: “Io darò tutto anche quest’anno. Noi vogliamo fare una grande stagione: l’anno scorso c’era la sensazione di poter fare qualcosa ma dopo pareggiavamo o perdevamo. Questa stagione vogliamo essere regolari“.

Oltre ai calciatori, ai microfoni di Milan Tv, è intervenuto anche Giorgio Furlani. L’Amministratore Delegato dopo essersi intrattenuto con i giornalisti, è stato intervistato dal canale tematico del club: “Si riparte, nuova stagione. La scorsa è andata, guardiamo avanti. L’obiettivo è quello di sempre per il Milan: essere competitivi per vincere tutti i trofei a cui partecipiamo. Guardiamo avanti e quindi forza Milan, sempre!”.

I tifosi non hanno accolto nel migliore dei modi il dirigente, fischiato al suo arrivo a Milanello. Trattamento simile anche Paolo Scaroni, presente a Milanello al pari di Zlatan Ibrahimovic, Igli Tare e Geoffrey Moncada.