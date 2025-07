Allegri lo voleva alla Juve, il Milan prepara il colpo a zero nel 2026

Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri, pronti ad accontentare Massimiliano Allegri: il punto della situazione

Mai come adesso un allenatore è protagonista del calciomercato del Milan. Massimiliano Allegri è stato spesso avvistato a Casa Milan, in via Aldo Rossi, nella sede del club rossonero, per confrontarsi con la dirigenza. Lo ha fatto, chiaramente, per capire cosa serve a questa squadra per tornare grande.

In questi giorni, come più volte abbiamo raccontato, il focus del Diavolo è stato sul centrocampo e dopo aver messo le mani su Luka Modric, che sarà ufficiale solo quando terminerà il Mondiale per Club con il Real Madrid, e Samuele Ricci, già a disposizione, ecco che i rossoneri sono pronti ad acquistare Jashari. Si aspetta il via libera da parte del Club Brugge.

L’offerta, da oltre 35 milioni di euro con i bonus, è sul tavolo e dalle parti di via Aldo Rossi ci si augura che una risposta arrivi presto per poi pensare ad altri obiettivi. I tifosi, così come Massimiliano Allegri, aspettano il grande bomber, che dovrà avere caratteristiche diverse da Santiago Gimenez. Poi servirà mettere mano al portafoglio anche per sistemare la difesa, con due terzini, uno destro e uno sinistro, prima di prendere eventualmente un centrale qualora uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori facesse le valigie.

Milan, colpo a centrocampo: Tare lo  riporta in Serie A

Ma attenzione ad altri colpi a centrocampo. Il Milan deve cedere diversi giocatori in mediana e la lista è davvero lunga: da Yacine Adli a Ismael Bennacer, passando chiaramente per Yunus Musah e Tommaso Pobega. C’è tanto lavoro da fare ancora e non è da escludere che Igli Tare prenda un altro calciatore per la linea centrale del calcio.

Ci sono i nomi di Guerra e Xhaka cercati in rosso, ma non si possono escludere sorprese. Potrebbe esserci, infatti, un’opportunità che si presenta: in Spagna, ad esempio, è da monitorare con attenzione la situazione di Rodrigo De Paul. L’Atletico Madrid di Diego Simeone ha messo a segno diversi colpi a centrocampo e una sua partenza potrebbe davvero essere possibile.

Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e Massimiliano Allegri sarebbe pronto ad accoglierlo. L’avrebbe voluto già ai tempi della Juventus. Se non dovesse cambiare maglia adesso, la prossima estate potrebbe essere un colpo a zero.Â