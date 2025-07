Leoni-Milan, arriva la svolta: l’affare che cambia completamente la trattativa

C’è meno concorrenza adesso per Giovanni Leoni, il primo obiettivo di Tare e Allegri per la difesa: l’affare cambia tutto

Il Milan ha individuato in Giovanni Leoni il rinforzo giusto per la difesa. Reduce da un’ottima stagione con il Parma da titolare, il centrale classe 2006 è uno dei profili più graditi da Massimiliano Allegri per la retroguardia. L’affare è complicato per diversi aspetti. Dal punto di vista dei rossoneri, la mancata uscita di Malick Thiaw, finora, sta bloccando le trattativa. Tare e Furlani hanno l’accordo con il Como per la cessione del tedesco a 25 milioni, ma l’ex Schalke 04 non si è ancora convinto della destinazione e non ha ancora dato una risposta.

Che dovrà arrivare, per forza di cose, in tempi brevi. Thiaw nel frattempo è arrivato a Milanello con qualche giorno d’anticipo per prepararsi al meglio in vista dell’inizio del raduno, fissato per oggi. Lui è senz’altro il miglior difensore del Milan attualmente, per qualità con e senza la palla e per prospettive future, ed è uno dei pochi che ha mantenuto un certo valore economico; ecco perché il Milan è ben disposto a venderlo. Per sostituirlo, quindi, Leoni è il primo obiettivo, e in queste ore potrebbe essere arrivata una svolta.

Milan, ora c’è meno concorrenza per Leoni: i dettagli

In attesa che Thiaw si convinca ad andare al Como (ma attenzione anche ad altre possibili soluzioni considerato che il centrale ha mercato anche in Germania), il Milan ha perso un po’ di terreno nella trattativa col Parma per Leoni. Si è parlato di un ruolo chiave di Mattia Liberali, che ormai i rossoneri hanno deciso di vendere: Tare sta pensando di inserire lui nell’affare, ma i ducali continuano a chiedere 30 milioni cash per lasciar partire il loro gioiello.

Chiaramente, il Milan non spenderà così tanti soldi per il difensore. E non sembra disposto a farlo nemmeno l’Inter, l’altra squadra fortemente interessata al giovanissimo centrale – con Christian Chivu che lo conosce molto bene dopo averlo allenato proprio a Parma. Stando alle ultime indiscrezioni, anche Marotta e Ausilio si stanno scontrando con le richieste molto alte per Leoni, così potrebbero cambiare obiettivo e andare dritti su Koni De Winter, un altro giocatore accostato spesso al Milan nelle scorse sessioni di mercato (in particolare a gennaio scorso in caso di uscita di Pavlovic, che poi non si è verificata). Questo cambio di obiettivo da parte dei nerazzurri potrebbe essere un assist al Milan, ma le richieste del Parma restano le stesse. Attenzione alla Juventus, che può inserirsi in qualsiasi momento (e ha già mostrato serio interesse).