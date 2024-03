Gabbia è ormai una certezza: il Milan se lo gode e programma il futuro

L’esplosione di Matteo Gabbia è destinata a cambiare il mercato estivo. Così può arrivare il grande colpo in difesa. Il punto verso la prossima stagione

Ormai i dubbi stanno a zero. Matteo Gabbia è il vero grande acquisto del calciomercato di gennaio. Anche contro la Lazio una partita praticamente perfetta.

Un piccolo errore, cancellato dalla grande prestazione, che di fatto ha annullato Castellanos. La Gazzetta dello Sport, così, lo promuove ancora una volta con un voto più che sufficiente: “Gabbia di nome e di fatto: Castellanos prigioniero (e cancellato in uno contro uno). Salva in scivolata su una giocata di Guendouzi, fa un errore con la palla ma… allunga la buona serie”. Una pagella da 6,5 che ricorda tante altre pagelle di questo 2024 di Gabbia, sempre al top. Dal suo ritorno dall’’erasmus’ in Spagna, con la maglia del Villarreal, stiamo ammirando un altro calciatore, sempre attento, sempre puntuale, che ha mostrato leadership e personalità e a giovarne è stata anche la fase di impostazione.

Ora per Stefano Pioli sarà sempre più difficile toglierlo e le prossime partite ci diranno quanto Matteo Gabbia abbia davvero scalato le gerarchie. Sarà utile capirlo anche in vista della prossima stagione, quando inevitabilmente qualcosa sarà destinata a cambiare. Nel frattempo Matteo Gabbia continua a fornire prestazioni eccellenti tanto da attirare le attenzioni di Luciano Spalletti. Difficile non vedere il suo nome tra i convocati dell’Italia a fine marzo.

Il Milan può comunque esultare, sapendo di avere tra le mani un difensore maturo, cresciuto nelle proprie giovanili (un fattore per nulla da sottovalutare), sul quale poter contare. Una crescita che inevitabilmente è destinata a cambiare il mercato.

Milan, il punto sulla difesa

Simon Kjaer sta lottando per strappare un rinnovo, che al momento appare lontano. Un giocatore d’esperienza, integro fisicamente, come ha dimostrato il danese nelle ultime partite, può comunque far comodo.

In primavera inoltrata, il Milan sarà dunque chiamato a prendere una decisione. Oggi il reparto con FikayoTomori, Malick Thiaw, Pierr Kalulu e appunto Matteo Gabbia, appare al completo. Il quinto, come centrale di scorta, potrebbe farlo Kjaer o si potrebbe decidere di puntare su Simic. E’ evidente, dunque, che salvo uscite, difronte ad offerte importanti, che non sono certo da escludere, il Milan potrebbe non fare investimenti in difesa. Questo grazie chiaramente all’esplosione di Matteo Gabbia, che da ‘tappabuchi’ comprimario, è diventato un titolarissimo del Milan. Una buona notizia per il Diavolo che potrebbe utilizzare i soldi destinati all’acquisto di un centrale per altri obiettivi. Un nuovo centrale (in cima alla lista continua ad esserci Buongiorno), arriverebbe, dunque, dopo una cessione.