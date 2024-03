Come De Ketelaere: due mesi per prendersi il Milan

Il rischio di essere scaricato come successo a Charles De Ketelaere è reale: le prossime partite ci diranno se il Milan può davvero contare su di lui

E’ Tuttosport a porre la lente di ingrandimento nei confronti del calciatore, che più di tutti sta faticando ad imporsi nel Milan. E’ stato l’acquisto accolto con più calore dai tifosi rossoneri, ma fin qui ha ampiamente deluso le attese.

Samuel Chukwueze, sbarcato a Milano per 20 milioni di euro più otto di bonus, ha perso il confronto con Christian Pulisic, che si è preso la scena, diventando un titolare inamovibile, una pedina fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli, che non ci rinuncia praticamente mai.

Il nigeriano, invece, è sempre più ai margini e l’avventura in Coppa d’Africa non lo ha certo aiutato a ritagliarsi il suo spazio. Le prossime partite, inevitabilmente, ci diranno chi è Samuel Chukwueze. L’ex Villarreal troverà spazio inevitabilmente tra il doppio incontro con lo Slavia Praga e la sfida interna contro l’Empoli.

Il Milan non può abbassare la guardia: i cechi hanno dimostrato di essere una squadra solida alla quale fare molta attenzione. Dopodomani ci saranno certamente i titolarissimi a giocare, poi Chukwueze potrebbe sperare in una maglia dal primo minuto contro i toscani, soprattutto se il Diavolo giovedì non farà risultato netto.

Contro gli azzurri di Nicola mancherà sicuramente Rafa Leao per squalifica, Pioli dunque dovrà inevitabilmente cambiare qualcosa in avanti.

I numeri di Chukwueze

Il 24enne di Umahaia fin qui ha collezionato ventuno presenze, non riuscendo a superare i 900 minuti giocati. Le reti sono arrivate solamente in Champions League, due, una inutile contro il Borussia Dortmund, l’altra a Newcastle, che ha permesso al Diavolo di continuare a giocare in Europa.

In campionato, dunque, è ancora a caccia della prima gioia (si registra solo un assist a Lecce). I numeri Pulisic sono ben diversi: il 25enne americano, infatti, ha già superato 2500 minuti, riuscendo a segnare otto gol e a realizzare sette assist.

Ora Chukwueze ha tre mesi di tempo per prendersi il Milan e per non rischiare di fare la fine di Charles De Ketelaere, esploso una volta andato via da Milano. D’altronde sono diversi i calciatori che hanno bisogno di un anno di ambientamento prima di mettersi davvero in mostra.