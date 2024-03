Milan, Guardiola piomba su un obiettivo di Moncada: i dettagli

Un giovane talento che il Milan ha sondato e seguito per settimane ora rischia di finire seriamente nel mirino del Manchester City.

Durante la sessione di mercato di gennaio, il Milan ha iniziato a sondare il terreno per diversi calciatori di prospettiva che magari potranno diventare dei ‘crack‘ nel prossimo futuro. La scelta è stata quella di investire solo parzialmente su rinforzi in corsa (il ritorno di Gabbia e Terracciano), ma i calciatori seguiti sono stati molteplici.

La strategia di Giorgio Furlani e compagnia è stata quella di gettare le basi, tramite gli osservatori ed i loro report, su colpi in prospettiva, da completare anche la prossima estate. Anche perché le indicazioni della proprietà RedBird appaiono chiare: il club sul mercato investirà solo su talenti giovani e valorizzabili, spendendo anche cifre importanti a queste condizioni.

In particolare il Milan si era mosso per un talento a dir poco in erba, giovanissimo e già pronto a far parlare di sé. Contatti presi, primi dialoghi affrontati ma tutto rimandato al prossimo futuro. Anche se ora i rossoneri rischiano di essere scavalcati da una big internazionale come il Manchester City.

Il City sfida il Milan per il giovanissimo talento tedesco

Il giovane di cui parliamo è Assan Ouedraogo, centrocampista ancora 17enne dello Schalke 04 che è stato accostato al Milan in maniera concreta anche prima del mercato di gennaio. Si era parlato anche di un incontro tra i dirigenti e l’area scouting rossonera e gli agenti che curano gli interessi del talentuoso calciatore.

Tedesco ma con origini del Burkina Faso, Ouedraogo è considerato in patria un predestinato, con la capacità di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Il Milan ora, secondo l’aggiornamento del giornalista Ekrem Konur, dovrà stare attento: si parla dell’interesse di Pep Guardiola e del suo Manchester City per il 17enne, un’insidia a dir poco pericolosa per i piani dei rossoneri.

11 presenze nella seconda divisione tedesca ma già grandi mezzi dimostrati da Ouedraogo, che oltre a Milan e City ha attirato anche l’attenzione di diversi club della Bundesliga, tra cui Bayern Monaco e Lipsia. Tutti pazzi per le qualità innate di questo centrocampista slanciato e tecnicamente già molto valido, ma l’irruzione della squadra di Guardiola potrebbe spazzar via la concorrenza.

Non sarebbe la prima volta che il City strappa dalle mani (o dai pensieri) del Milan un giovane talento a suon di milioni. A gennaio infatti i ‘citizens’ hanno battuto la concorrenza per l’argentino Claudio Echeverri, stella del River Plate finito anche nel mirino del Milan, con un’offerta vicina ai 20 milioni di euro.