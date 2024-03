Sky – Milan-Slavia, le ultime sulla formazione rossonera: ballottaggio in difesa, torna Reijnders

Le ultime di formazione in vista di Milan-Slavia Praga, match che si disputa domani sera alle ore 21 a San Siro per gli ottavi di coppa.

Grande attesa e fermento per la prossima giornata di Europa League, l’andata degli ottavi di finale della competizione internazionale che vedrà il Milan come protagonista. La squadra rossonera se la vedrà contro lo Slavia Praga, formazione ceca che ha già stupito tutti durante la fase a gironi.

Oggi pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa consueta di Stefano Pioli, che però non ha trattato direttamente il tema dello schieramento iniziale del Milan. Certo è che il tecnico può fare affidamento su quasi tutti i calciatori della sua rosa, vista l’assenza del solo Tommaso Pobega per infortunio.

La redazione di Sky Sport ha voluto ipotizzare l’undici titolare che domani sera alle ore 21 sfiderà lo Slavia a San Siro. Qualche cambiamento e ballottaggio è previsto rispetto al Milan che ha battuto la Lazio venerdì scorso. Con alcune decisioni che verranno prese in extremis.

Pioli cambia e ritrova (forse) Tomori dal 1′ minuto

L’emittente satellitare è sicura innanzitutto di una cosa: ritornerà domani sera dall’inizio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, rimasto in panchina inizialmente contro la Lazio, ritroverà spazio dall’inizio nel duo sulla linea mediana, al fianco di Yacine Adli che oggi ha parlato in conferenza assieme a Pioli.

Oltre al ritorno dell’ex AZ Alkmaar, Pioli potrebbe rilanciare dopo mesi di assenza Fikayo Tomori al centro della difesa. L’inglese infatti è al centro di un ballottaggio difensivo con Simon Kjaer, visto che i miglioramenti atletici dell’inglese potrebbero convincere Pioli a puntare su di lui. Panchina sicura per Malick Thiaw, che va gestito e che probabilmente giocherà dal 1′ contro l’Empoli.

Per il resto formazione praticamente fatta: Florenzi dovrebbe essere preferito a capitan Calabria, visto che il terzino ex Roma è squalificato in campionato e dunque riposerà forzatamente domenica. Gabbia e Theo Hernandez completeranno la linea difensiva. Infine in attacco tutto confermato, con il solito tridente Pulisic-Giroud-Leao a cercare di scardinare la difesa dello Slavia.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Gabbia, Tomori (Kjaer), T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.