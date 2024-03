150 milioni per Leao: parte l’assalto

Rafa Leao potrebbe lasciare il Milan a fine stagione: la stella lusitana nel mirino dei club di Premier, pronti 150 milioni

Quattro gol e sette assist in 24 gare di campionato: 9 in 33 presenze se aggiungiamo anche le coppe, europee e nazionali. Questo lo score di Rafa Leao, numeri non certo entusiasmanti dalla stella più luminosa del Milan. Il portoghese non sta vivendo la sua miglior stagione in rossonero, eppure con le sue giocate riesce sempre ad essere decisivo per le sorti della sua squadra.

Un calciatore temibile per gli avversari, di difficile lettura considerato come, palla al piede, riesca ad inventare ogni tipo di giocata o soluzione per arrecare danno in fase offensiva. E non un caso che lo Slavia Praga, avversario in Europa League dei rossoneri, nel presentare la sfida abbia usato un paragone decisamente scomodo.

Definito la “più grande stella attuale del Milan” nonché un “dribblatore eccezionale“, i cechi hanno ricordato come “in molti aspetti ricordi il suo idolo Cristiano Ronaldo“. E non è certo un azzardo paragonare i due connazionali, considerato come il numero 10 rossonero abbia colpi da assoluto fuoriclasse, come ampiamente dimostrato.

Milan, il City vuole Leao: la situazione

Il suo talento non è certo passato inosservato, valicando i confini nazionali. E non è un caso come in Premier League siano diversi i club che abbiano messo gli occhi su Leao. Se il Paris Saint Germain lo considera uno dei possibili sostituti di Kylian Mbappé, destinato al Real Madrid, anche il Manchester City è pronto a rinforzare la batteria dei suoi esterni con un talento cristallino.

Ecco perché, come affermano i media inglesi, i Citizen sono pronti a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire il suo gioiello. D’altronde questa è la cifra minima per sedersi al tavolo delle trattative con il club rossonero.

Leao, non più tardi di tre giorni fa, in occasione della presentazione del suo libro “Smile”, aveva giurato amore eterno al Milan, spiegando come sarebbe rimasto in rossonero anche la prossima stagione. E la volontà del club di via Aldo Rossi è chiara attorno al numero 10.

Se, però, dovesse arrivare un’offerta impossibile da rifiutare, allora saranno effettuate valutazioni sul da farsi. Ed i 150 milioni di euro che il City potrebbe mettere sul tavolo sembrano rientrare proprio in questa categoria.