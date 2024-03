L’attaccante ha scelto il Milan, decisivo Ibrahimovic: l’annuncio dall’Inghilterra

Notizie cruciali dal Portogallo. L’attaccante avrebbe dato assoluta priorità al Milan per il suo vicino futuro. Decisivo Zlatan Ibrahimovic nella scelta. I dettagli.

Il Milan è già proiettato al prossimo mercato estivo, il quale ha come esigenza primaria quello di portare un centravanti a Milanello che possa essere il nuovo titolare. Con Olivier Giroud ormai verso i 38 anni, è impossibile pensare di vederlo ancora come prima scelta di Pioli o di chi sarà, se ci sarà, il nuovo allenatore. Furlani e Moncada hanno l’assoluta intenzione di fornire alla squadra un attaccante giovane e dalle qualità enormi.

Il duo dirigenziale ha già iniziato a stilare una lista dei papabili. Sono diversi i profili che fanno gola al Milan e che hanno l’identikit perfetto per prendere il posto fisso nell’attacco rossonero. Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko e Jonathan David i nomi più noti e che sono osservati con maggiore attenzione dal club. Ma non dimentichiamo che adesso in dirigenza c’è un certo Zlatan Ibrahimovic, uno che dovrà avere molta voce in capitolo anche per quanto concerne il mercato.

E se chiaramente parliamo di attaccanti bomber, chi meglio dello svedese potrebbe consigliare al Milan l’acquisto adatto? In tal senso sono cruciali le ultime indiscrezioni che arrivano dal Portogallo e che affermano che Ibrahimovic potrebbe essere la figura decisiva per portare a Milanello un altro attaccante, fortissimo e molto corteggiato in Europa.

Milan, il nuovo attaccante ancora svedese

Il Milan tiene nella lista dei suo favoriti per il mercato estivo degli attaccanti anche Viktor Gyokeres, un grande talento che sta mostrando tutto il suo potenziale tra le fila dello Sporting Lisbona. Classe 1998, il centravanti è svedese proprio come Zlatan Ibrahimovic. Un collegamento che trova terreno fertile nell’indiscrezione di mercato lanciata dal portale portoghese ‘GIVEMESPORT‘.

Secondo la fonte, infatti, Gyokeres sarebbe a conoscenza dell’interesse del Milan e gli avrebbe dato tutta la sua priorità in vista del mercato estivo. Sarebbe proprio la presenza di Ibrahimovic ad aver spinto l’attaccante a favorire la destinazione rossonera. Zlatan è il suo idolo assoluto e gli piacerebbe continuare la carriera nella big in cui si trova Ibra. Come detto, su Gyokeres la concorrenza è molto folta. È seguito soprattutto in Premier League, dopo aver realizzato in questa stagione 32 reti in 35 presenze, in tutte le competizioni.

L’Arsenal è il club che più di tutti sta monitorando il classe 1998 svedese, ma quest’ultimo metterebbe il Milan anche davanti ai Gunners. A sottolinearlo è sempre ‘GIVEMESPORT‘. Insomma, non può che essere una bella notizia per il club rossonero e per tutti i suoi tifosi, ma bisogna sempre andarci cauti. La trattativa resta infatti molto complicata. Sul giocatore vige una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, molto molto più abbordabile per una big di Premier League.