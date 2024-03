Cardinale, Ibrahimovic e… Paolo Maldini a Gedda: “Qualcosa bolle in pentola”

Da Sky Sport filtrano novità importanti sul Milan e soprattutto sulla sua dirigenza. Cardinale e Ibrahimovic saranno a Gedda nel weekend. Tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni si sono diffuse una miriade di voci di corridoio affermanti che il Milan stia trattando con il gigante arabo PIF. Nello specifico, è stato riferito che Gerry Cardinale possa far entrare il fondo saudita nella proprietà rossonera, e che dunque possa cedergli una parte (minoranza) delle quote del club. Notizie che hanno scaldato e molto gli animi dei tifosi, entusiasti della possibile entrata in società del miliardario PIF, tra l’altro proprietario del Newcastle in Premier League.

Ci ha pensato, però, Giorgio Furlani in persona a smentire tali voci, affermando nel pre-partita di Milan-Slavia Praga che si tratti di semplici speculazioni. Qualcosa, però, Gerry Cardinale la sta combinando in Arabia Saudita. Lui stesso ha ammesso che RedBird è in cerca di nuove partnership in Medio Oriente, qualcosa a cui è collegato inevitabilmente anche il Milan e la sua attività manageriale.

Diversi sono stati i viaggi di Cardinale e Furlani nel Middle East nell’ultimo mese, e che chiaramente fanno intendere che si voglia aprire un giro d’affari nella ricchissima Arabia. Di quale tipo ancora non ne siamo a conoscenza, e in tal senso da Sky Sport arrivano delle novità che possono essere decisive. Cardinale, ancora una volta, partirà per il Paese saudita a breve, e stavolta a fargli compagnia ci sarà Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic e Cardinale a Gedda, solo Formula Uno?

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha fatto delle importanti rivelazioni. Focus sul Milan e sulle voci circolate includenti il fondo PIF e in generale l’attività di RedBird in Arabia Saudita. Si è così espresso il giornalista in merito: “Che Cardinale sia interessato a gruppi di minoranza che possano far parte del Milan l’ha detto lui stesso e non c’è bisogno di aggiungere o togliere altro. Abbiamo saputo dai ragazzi della squadra Formula Uno che nel weekend Ibrahimovic e Cardinale sono attesi a Jeddah”.

Il patron e il Senior Advisor rossoneri, dunque, raggiungeranno la città araba solo per assistere a qualche gara di Formula Uno? Di Stefano ha aggiunto: “Se sarà solo public relation, o solo divertimento legato alla F1, o ci saranno incontri a livello commerciale o finanziario, lo scopriremo solamente vivendo il prossimo weekend. Certamente qualcosa bolle in pentola”. E attenzione, perché ci sarà un altro personaggio di spicco in Arabia per l’occasione.

Il giornalista di Sky Sport ha rivelato che “saranno presenti i protagonisti del Milan e, tra l’altro, per scherzo del destino sarà presente anche Paolo Maldini, ex dirigente rossonero”. Le tre figure di spicco del Mondo rossonero avranno modo di incontrarsi? Staremo a vedere.