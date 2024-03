Vuole il Milan ma costa troppo: Milan, i piani per l’attacco

Nonostante il gradimento del calciatore, per il Milan appare impossibile il suo acquisto. Il costo è davvero troppo alto. La situazione sull’attaccante.

Il Milan segna tanto ma subisce altrettanto. Soprattutto in questa stagione stanno venendo fuori delle enormi fragilità difensive nella formazione tipo di Stefano Pioli. Qualcosa andrà cambiato in vista della prossima stagione. Il mercato? Al momento tutto dice che i singoli in difesa sono molto di qualità, seppur Kjaer sia destinato all’addio per una questione d’età e di fisico. Dunque, si punterà certamente ad un nuovo innesto per la difesa, e al momento tutto dice che il Milan punterà fortissimo su Alessandro Buongiorno del Torino.

Servirà un grosso investimento, ma Furlani è pronto ad inserire qualche pedina di scambio per far abbassare i costi dell’operazione per l’italiano. Come detto, però, la qualità in difesa è alta e a cambiare dovranno essere innanzitutto i principi di gioco, e dunque forse l’allenatore. Su questo staremo a vedere. Quanto all’attacco, come detto all’inizio, quello del Milan sembra assai produttivo, ma va incontro a grosse modifiche in vista del mercato estivo.

I motivi risiedono in Olivier Giroud e nella sua età. Ormai verso i 38 anni, il francese continua a segnare ma non si può pretendere che sia ancora il titolare indiscusso della formazione rossonera la prossima stagione. L’addio è una possibilità, come anche il rinnovo. Ma c’è una certezza, ovvero che il Milan acquisterà un nuovo titolare per l’attacco in estate. Uno dei profili papabili è però irraggiungibile.

Milan, tre opzioni per l’attacco: uno vuole il Milan

Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko e Victor Gyokeres sono attualmente i nomi più caldi per l’attacco rossonero del futuro. Il favorito è il primo, il centravanti del Bologna su cui però la concorrenza è molto agguerrita. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe il Bayern Monaco il primo ostacolo all’olandese. I tedeschi possono ricomprarlo per la cifra di 40 milioni di euro e magari rivederlo in Premier League per una somma ben superiore.

Sesko, come sottolinea calciomercato.com, è l’alternativa principale e più convincente. Il promettente attaccante del Lipsia è in cerca di uno spazio da protagonista e il Milan potrebbe offrirgli il palcoscenico migliore. Il suo costo si aggira attorno ai 40 milioni, un investimento di cui il club rossonero ha preso consapevolezza ed è probabilmente disposto a fare.

Quanto a Gyokeres. Lo svedese pare abbia dato la sua totale preferenza al Milan, anche per la presenza del connazionale Zlatan Ibrahimovic, suo idolo e modello di sempre. L’attaccante dello Sporting Lisbona favorisce il Milan addirittura all’Arsenal e sarebbe ben disposto a trasferirsi a Milanello. Ma, nonostante il suo curriculum possa fare al caso del Diavolo, l’acquisto risulta praticamente impossibile. Il motivo? Gyokeres ha un clausola rescissoria con lo Sporting di 100 milioni di euro, cifra assolutamente fuori portata per il Milan.

Ad oggi, lo svedese è dunque da escludere dalla lista delle preferenze di Furlani e Moncada.