Dal Milan al Psg: niente Leao, assalto ad un’altra stella rossonera

Il Paris Saint Germain all’assalto della stella del Milan: non è Rafa Leao, è un altro l’obiettivo di Campos

Il Milan è sotto attacco. Il club rossonero ha nelle sue fila stelle di primo livello che fanno gola eccome ai club europei e non solo. Theo Hernandez e Rafa Leao sono di certo i calciatori che più di tutti sono nel mirino delle società più importanti del Vecchio Continente.

I rossoneri si sono però premuniti, almeno per quanto riguarda l’esterno lusitano: la clausola di rescissione presente nel suo contratto è davvero altissima, di ben 175 milioni di euro. Eppure non è certo un importo che può scoraggiare una società come il Paris Saint Germain alle prese peraltro con la difficile sostituzione di Mbappé, destinato a vestire la maglia del Real Madrid.

Non solo Leao, però: come detto, infatti piace eccome anche Theo Hernandez, uno dei migliori terzini sinistri d’Europa, anche e soprattutto in fase offensiva. Eppure sembra proprio che sia un altro il nuovo obiettivo dei parigini. Mollato Leao, con Theo che non è mai stato un vero obiettivo almeno del club di Nasser Al-Khelaifi, il ds Campos ha diretto le sue attenzioni su un altro profilo.

Milan, niente Leao per il PSG: assalto a Camarda

Si tratta del giovanissimo bomber della Primavera Francesco Camarda, un ragazzo cresciuto nella cantera del Milan e che fin qui ha segnato oltre 500 gol nelle giovanili. Già due spezzoni in Serie A per il ragazzo classe 2008 con un fisico ben strutturato, di 184 centimetri.

Camarda ha compiuto due giorni fa i 16 anni, età minima per firmare il primo contratto da professionista. L’idea dei rossoneri è sottoporre al ragazzo un nuovo contratto a partire dal prossimo mese di giugno, per un triennale in modo da blindarlo definitivamente.

Ciò nonostante, Campos ha messo gli occhi sul giovanissimo bomber e sta valutando la fattibilità dell’operazione. Vorrebbe incorporare nella squadra parigina il giovane bomber facendolo crescere progressivamente per poi portarlo in prima squadra.

Il Paris Saint Germain, peraltro, non è l’unico club che sta pensando al ragazzo: negli ultimi giorni anche l’Inter ha mostrato interesse nei confronti del giovane attaccante, con Marotta ed Ausilio che pregustano il clamoroso scippo ai danni dei cugini rossoneri per quella che sarebbe una beffa davvero atroce.

Di certo c’è che il Milan punta eccome sul giovane centravanti e l’ha dimostrato facendolo anche esordire in Serie A. I rossoneri sono pronti a blindarlo ufficialmente mettendo a tacere ogni voce di mercato.