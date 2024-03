Milan, sorpresa Inghilterra: l’incredibile decisione di Southgate

Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha ufficializzato la lista dei convocati per le amichevoli con Brasile e Belgio: sorpresa Tomori

Si avvicinano gli impegni di marzo delle Nazionali. A pochi mesi dagli Europei, anche le squadre del Vecchio Continente sono chiamate a scendere in campo per disputare gli ultimi playoff validi per ottenere un posto nel tabellone principale o delle amichevoli di preparazione al grande evento. Tra i test match più interessanti di questo periodo, due avranno per protagonista l’Inghilterra di Gareth Southgate. Il commissario tecnico ha diramato le convocazioni nel pomeriggio del 14 marzo, e la sua decisione su Tomori e Loftus-Cheek è stata sorprendente.

Non saranno due partite semplici, quelle che vedranno coinvolti i Tre Leoni, finalisti dell’ultima edizione degli Europei, quella vinta dagli Azzurri a Wembley, e pronti a partire da favoriti ai nastri di partenza anche in questa edizione teutonica della competizione continentale.

Nelle due amichevoli di marzo, la squadra allenata da Southgate scenderà in campo sabato 23 contro il Brasile del nuovo ct Dorival Junior, per poi ospitare, tre giorni dopo, il Belgio di Tedesco, altra formazione pronta per disputare un Europeo da protagonista. Entrambe le sfide si giocheranno nel tempio di Wembley. Due passerelle di prestigio che non avranno però per protagonista il difensore del Milan, escluso clamorosamente dalla lista dei convocati.

Tomori e Loftus-Cheek escluso da Southgate: i milanisti saltano le amichevoli di marzo

Dal punto di vista dei rossoneri, la mancata convocazione di Tomori non può che essere accolta come una notizia positiva. Reduce da una lunga degenza, il centrale difensivo di origini nigeriane avrà modo di recuperare del tutto la miglior condizione in vista del rush finale di una stagione che ha ancora molto da dire.

Per quanto riguarda il giocatore, l’assenza potrebbe però rappresentare un duro colpo in vista dei prossimi Europei. Nell’immediata vigilia della competizione continentale, la scelta di Southgate potrebbe diventare anche il preludio per quella definitiva, che verrà ufficializzata solo nelle prossime settimane.

Se la mancata convocazione del difensore può trovare comunque una spiegazione nel lungo periodo di stop che ha vissuto negli ultimi mesi, appare francamente inspiegabile invece la scelta del ct di fare a meno di un Loftus-Cheek in ottima condizione e reduce da un periodo positivo.

Titolare inamovibile nello scacchiere di Pioli praticamente dal mese di novembre, subito dopo il rientro dal suo unico infortunio in questa stagione, nelle ultime gare l’ex centrocampista del Chelsea ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, testimoniato soprattutto dal suo impatto nei match di Europa League, andando a segno sia contro il Rennes che contro lo Slavia Praga.

In una stagione in cui è riuscito a mettere a segno per il momento 8 gol e 2 assist tra tutte le competizioni, la decisione di Southgate di lasciarlo a Milanello sembra una bocciatura definitiva. Una scelta probabilmente giustificata esclusivamente dal livello dei suoi competitor, giocatori di statura internazionale come Declan Rice, Gallagher e Madison, tutti protagonisti in top club di Premier.